Babelsberg jubelt zum Hinrundenabschluss – Queißer entscheidet Spiel

Wechsel bringen frische Energie

Der SV Babelsberg begann konzentriert. Zur Pause blieb es aber torlos. Im zweiten Durchgang veränderte der SV Babelsberg 03 sein Spiel. In der 65. Minute kamen Linus Queißer und Tino Schmidt für Darijan Silic und Samir Werbelow. Die Einwechslungen sollten sich als spielentscheidend erweisen. Auch in der Schlussphase brachte Trainer Ronny Ermel weitere neue Kräfte: Jannis Lang ersetzte Jeremy Postelt (78.), Nino Lessel kam für Leon Bürger (90.), und Marko Perovic rückte für George Didoss in die Partie (90.).

Linus Queißer trifft – und trifft erneut

In der 77. Minute fiel die erlösende Führung. Linus Queißer erzielte das 0:1. Die Mannschaft setzte nach und blieb offensiv präsent. Zehn Minuten später sorgte erneut Linus Queißer für großen Jubel bei den Gästen: In der 87. Minute traf er zum 0:2 und machte damit den Auswärtssieg perfekt.

Bedeutung für die Tabelle

Mit dem Sieg verbessert sich der SV Babelsberg 03 auf 19 Punkte und belegt den elften Tabellenrang. Das Torverhältnis steht nun bei 25:29. Direkt hinter Babelsberg folgt Hertha BSC II mit 18 Punkten. Im Mittelfeld rücken Chemnitzer FC und der 1. FC Magdeburg II in Reichweite, während der Abstand auf die gefährdeten Plätze anwächst.

Hinrundenbilanz und neuer Mut

Der 2:0-Erfolg in Berlin dient als Stimmungsbooster nach einer wechselhaften Hinrunde. Die Mannschaft zeigte Entschlossenheit, defensive Stabilität und Effektivität im Abschluss sowie ein gutes Zusammenspiel.

Ausblick auf das Rückrundenauftaktspiel

Bereits am Sonntag, den 7. Dezember, startet die Rückrunde. Dann tritt der SV Babelsberg 03 um 14 Uhr beim FC Carl Zeiss Jena an. Der Tabellenzweite stellt eine hohe Hürde dar, doch der Auswärtssieg in Berlin gibt Selbstvertrauen.

Der Abschluss der Hinrunde gelang. Nun wartet die nächste große Aufgabe.