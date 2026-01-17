Babelsberg feiert Kantersieg, Klosterfelde dreht Spiel, Eintracht top

– Foto: Schneider Torsten

Testspiele sind Standortbestimmungen, Momentaufnahmen, manchmal auch emotionale Befreiungsschläge. Die heutigen Begegnungen der Brandenburger Regional- und Oberligisten boten genau das: viele Tore, neue Trainer an der Seitenlinie, überraschende Wendungen – und trotz überschaubarer Kulissen spürbaren Ehrgeiz.

Gestern, 12:00 Uhr SV Babelsberg 03 Babelsberg VfL Halle 1896 VfL Halle 96 6 0 Abpfiff Der SV Babelsberg 03 hat sein erstes Testspiel unter dem neuen Trainer Johannes Paul Lau mit einem deutlichen Ausrufezeichen eröffnet. Gegen den Oberligisten VfL Halle 1896 gelang den Potsdamern ein 6:0-Erfolg, der früh in die richtige Richtung gelenkt wurde. Bereits nach sechs Minuten brachte Maurice Covic Babelsberg in Führung, ehe derselbe Spieler nach 29 Minuten auf 2:0 erhöhte. Die Überlegenheit der Regionalliga-Mannschaft manifestierte sich weiter, als George Didoss in der 34. Minute das 3:0 erzielte. Nach dem Seitenwechsel fiel in der 59. Minute das 4:0, Ardahan Yilmaz erhöhte spät auf 5:0 (84.). Den Schlusspunkt setzte Tino Schmidt mit einem Handelfmeter in der neunten Minute der Nachspielzeit. Vor 85 Zuschauern präsentierte sich Babelsberg spielfreudig, zielstrebig und defensiv stabil – ein gelungener Auftakt in die neue Phase.

---

Für den Oberligisten VfB 1921 Krieschow fiel der Test bei der U19 des FC Energie Cottbus erfolgreich aus. Krieschow drehte die Partie und gewann mit 2:1. Zwar ging der Nachwuchs von Energie durch Jannis Zaydan in der 37. Minute in Führung, doch Krieschow blieb geduldig. Colin Raak sorgte in der 70. Minute für den Ausgleich, ehe Vincent Grobstich elf Minuten später den Siegtreffer markierte. Vor 51 Zuschauern zeigte Krieschow Moral und Effektivität. ---

Einen emotionalen Nachmittag erlebte die SG Union 1919 Klosterfelde. Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Lucio Geral drehte der Oberligist ein 0:2 gegen den Regionalligisten FC Hertha 03 Zehlendorf noch in einen 4:2-Erfolg. Nach Treffern von Patrick-Emmanuel Abe (39.) und einem weiteren Gegentor kurz vor der Pause (42.) schien Klosterfelde bereits geschlagen. Doch nach dem Seitenwechsel leitete Leon Walter mit dem 1:2 (52.) die Wende ein. Ethan James Mullen Elmore glich in der 80. Minute aus, ehe Walter nur drei Minuten später erneut traf. Richard Dannat setzte mit dem 4:2 (85.) den Schlusspunkt einer furiosen Aufholjagd. ---