Babelsberg erkämpft Punkt in Jena – Didoss trifft zum 1:1

Rückschlag kurz vor der Pause

Als vieles bereits nach einem torlosen ersten Durchgang aussah, traf Jena mitten ins Babelsberger Herz. In der 45.+1 Minute überwand Manassé Eshele die Abwehr und erzielte das 1:0. Ein emotionaler Tiefschlag – unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff.

Doch selbst in diesem Moment zeigte Babelsberg innere Geschlossenheit. Die Mannschaft ließ die Köpfe nicht hängen und kündigte durch Körpersprache und Haltung an, dass die Antwort folgen würde.

Ermel setzt Impulse – frische Kräfte verändern das Spiel

Zur Pause veränderte Trainer Ronny Ermel seine Mannschaft. Nils Schätzle ersetzte Darijan Silic. Babelsberg zeigte nun ein anderes Gesicht. In der 61. Minute kamen Linus Queißer und Jannis Lang für Luca Dahlke und Tino Schmidt ins Spiel.

Der befreiende Moment – Didoss trifft zum Ausgleich

Die Babelsberger kamen zum erhofften Ausgleich. In der 73. Minute nutzte George Didoss eine Attacke der Babelsberger und traf zum 1:1. Es war ein großer Jubel bei den Gästen.

Babelsberg spielte danach entschlossener weiter, verteidigte gleichzeitig mit großer Hingabe. Jena versuchte, noch einmal Druck aufzubauen, doch der SV Babelsberg 03 blieb aufrecht und kompakt. Der SV Babelsberg 03 verteidigte den Punktgewinn leidenschaftlich.

Ein Ergebnis mit Bedeutung

Mit dem 1:1 bestätigt der SV Babelsberg 03 seinen Aufwärtstrend. Die Mannschaft verbessert sich auf 20 Punkte, das Torverhältnis lautet nun 26:30. Babelsberg ist Zwölfter, legt jedoch emotional und spielerisch zu. Der Punktgewinn beim Tabellenzweiten zeigt: Diese Mannschaft ist in der Liga angekommen – mutig, kompakt, reaktionsstark.

Blick auf das nächste Spiel

Am Freitag, 12. Dezember, um 19 Uhr empfängt der SV Babelsberg 03 den ZFC Meuselwitz. Nach dem Auftritt in Jena hat die Mannschaft Rückenwind – und die Gewissheit, dass sie mit Leidenschaft und Konsequenz jedem Gegner Probleme bereiten kann.