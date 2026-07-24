Babelsberg 03 vor dem Saisonstart: Umbruch und Auftakt in Regionalliga

Die Erwartungen und die Vorfreude rund um den SV Babelsberg 03 sind vor dem Start in die neue Spielzeit 2026/2027 der Regionalliga Nordost spürbar. Am 1. Spieltag reisen die Filmstädter am Sonntag, den 26.07.2026, zur BSG Chemie Leipzig, wo um 14 Uhr der erste Anpfiff der neuen Saison ertönt. An der Seitenlinie hat sich eine entscheidende Veränderung vollzogen: Michael Braune übernimmt das Amt des Trainers. In der vergangenen Saison stand er noch beim Ligarivalen FSV 63 Luckenwalde an der Seitenlinie und soll nun die Geschicke der Babelsberger in eine erfolgreiche Zukunft lenken.

Neue Gesichter für die anstehenden Aufgaben

Um die gestellten Herausforderungen zu meistern, hat sich der Kader in der Sommerpause auf zahlreichen Positionen neu formiert. Als Zugänge wurden Laurin von Piechowski (1. FC Lokomotive Leipzig), Simon Gollnack (FSV 63 Luckenwalde), Niclas Müller (1. FC Lokomotive Leipzig), Min-Gi Kang (1. FC Lokomotive Leipzig) und Matthew Meier (FSV 63 Luckenwalde) verpflichtet. Zudem kehrt Tjalf Geue nach dem Ende seiner Leihe zurück. Komplettiert wird die Reihe der Neuzugänge durch Lukas Lämmel (Greifswalder FC), Joshua Okpalaike (SpVgg Greuther Fürth II), Tom Berger (TSV Havelse) sowie Charles-Jesaja Herrmann (1. FC Bocholt). Diese Neuverpflichtungen bringen frischen Wind in das Aufgebot der Babelsberger.

Zahlreiche Verabschiedungen im Sommer

Demgegenüber steht eine lange Liste von Abgängen, die den tiefgreifenden Wandel im Team verdeutlicht. Das Ende ihres Vertrages erreichten Cem Bagci, Gian Luca Schulz, Leon Bürger und Philipp Zeiger. Das Ziel von Nico Hinz ist unbekannt. Luca Dahlke schloss sich dem FSV 63 Luckenwalde an, während Nino Lessel und Maurice Covic zum BFC Preussen wechselten. Yannic Stein zog es zum 1. FC Union Berlin, Linus Queißer wechselte zu Eintracht Braunschweig II und George Didoss schloss sich Eintracht Frankfurt II an. Zudem verließen Niklas Kastenhofer (Hallescher FC), Nils Schätzle (ZFC Meuselwitz), Jakob Wiehe (SV Werder Bremen II) und Jeremy Postelt (SV Lichtenberg 47) den Klub. Weiterhin verabschiedeten sich Darijan Silic (Ziel unbekannt), Alexander Georgiadi (Eimsbütteler TV), Linus Löffler (RSV Eintracht 1949) und Luis Müller (Ziel unbekannt).

Gelungener Auftakt dank 5:1-Testspielerfolg

Mit reichlich Rückenwind reist die Babelsberger Mannschaft nach Sachsen, denn das letzte Testspiel vor dem scharfen Start verlief erfolgreich. Gegen den Oberligisten Eintracht Braunschweig II feierte der SV Babelsberg 03 einen deutlichen 5:1-Sieg. Bereits in der 8. Spielminute brachte Amadeus Ebel die Brandenburger mit 0:1 in Führung. Ein Eigentor in der 49. Minute erhöhte auf 0:2, ehe Samir Werbelow in der 53. Minute das 0:3 nachlegte. Nach dem zwischenzeitlichen Treffer zum 1:3 durch Marvin Awuah (65.) schraubten Joshua Okpalaike in der 69. Spielminute (1:4) und Ardahan Yilmaz in der 90. Minute (1:5) das Ergebnis weiter in die Höhe. Dieser überzeugende Auftritt gibt Zuversicht für die anstehende Aufgabe in Leipzig.