Baba Kyari bestraft FC Unterföhring II in der Schlussphase

SV Türkspor Allach – FC Unterföhring II, 4:2 (1:1)



Die Zweitvertretung von FC Unterföhring setzte sich in den bislang absolvierten Saisonspielen nicht durch und kassierte mit dem 2:4 gegen SV Türkspor Allach die dritte Niederlage.

Fabian Oberrieder brachte FC Unterföhring II in der 16. Minute nach vorn. Jetzt erst recht, dachte sich Sadiq Baba Kyari, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (19.). Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Mit dem Toreschießen war noch lange nicht Schluss, als Oberrieder vor den 100 Zuschauern den dritten Treffer des Spiels für FC Unterföhring II erzielte. Wer glaubte, SV Türkspor Allach sei geschockt, irrte. Emre Ayar machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (54.). Der Treffer zum 3:2 sicherte dem Team von Coach Seyfettin Güler nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Baba Kyari in diesem Spiel (76.). Luka Tepsic verwandelte in der 82. Minute einen Elfmeter und baute den Vorsprung der Heimmannschaft auf 4:2 aus. Am Schluss fuhr SV Türkspor Allach gegen FC Unterföhring II auf eigenem Platz einen 4:2-Sieg ein.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SV Türkspor Allach in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz. SV Türkspor Allach hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man eine Niederlage kassiert.

Neben FC Unterföhring II gibt es nur noch ein weiteres Team, das in der Liga ohne Punkte in der Tabelle dasteht. Einen klassischen Fehlstart legte die Mannschaft von Coach Jonas Seiler hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Am nächsten Sonntag (12:45 Uhr) reist SV Türkspor Allach zu FC Eintracht Mü, am gleichen Tag begrüßt FC Unterföhring II die Reserve von SV N Lerchenau vor heimischem Publikum.