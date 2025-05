B2-Junioren erreichen Pokalfinale

Geschafft! Der neue Kreismeister der B-Junioren zieht ins Pokalfinale ein. Mit einer gelungenen Vorstellung unseres Teams in Kunersdorf am Mittwochabend, ziehen unsere B2-Junioren vor den Augen begeisterter Fans ins Pokalfinale nach Kahren ein. Mit einem deutlich 5:0 besiegt man die Gäste aus Sapsow und Keune und kann so den Sieg von vor 3 Tagen, an selber Stelle, gegen denselben Gegner, wiederholen und sich das zweite Highlight nach der Meisterschaft sichern.

In Abwesenheit unseres Kapitäns führte Max Tresper, mit der Binde ausgestattet, unsere Jungs auf das Feld. Dieses Mal dauerte das erste Tor etwas länger als am Sonntag. Dafür war es umso schöner! Die Gäste liefen uns die erste Viertelstunde immer wieder hoch an. Sie hatten sich viel vorgenommen und wollten natürlich den Ball von ihrem Kasten fernhalten. In Minute 16 konnten sie dies nicht umsetzen. Nach einer Standardsituation kam der Ball zu Yannick Drawert zentral am Sechzehner. Doch anstatt durch die Vielzahl an Gegnern auf das Tor zu schießen, legte er auf den freistehenden Max Tresper ab, der mit einem sehenswerten Schuss aus ca. 18 Metern flach in die untere linke Ecke das 1:0 markierte. Der Kapitän ging also mit gutem Beispiel voran und nur drei Minuten später folgte ihm Franz Born mit dem 2:0. Heute auf der rechten Seite eingesetzt, überzeugte er immer wieder mit schnellen Läufen und guten Abschlüssen.