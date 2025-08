B2 des VfR Würselen: "...dann war die Saison ein Erfolg"

Im Jugendfußball ist der Erfolg nicht allein an Tabellenplätzen abzulesen – das weiß Ibrahim Gülacti nur zu gut. Der 32-Jährige trainierte in der vergangenen Saison die U15 des VfR Würselen in der Sonderliga und übernahm eine Mannschaft, die zu Beginn am Boden lag. Mit nur 14 Spielern, ohne Struktur und mit wenig Selbstvertrauen startete Gülacti sein Engagement – und beendete sie mit einem erfolgreichen Klassenerhalt und neuem Teamgeist.