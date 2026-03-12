B1-Junioren überraschen und überzeugen

Nach dem 5:2-Erfolg bei der SG TSV Rohr traten die B1-Junioren der SG TSV Langquaid beim Bezirksoberliga-Team der JFG Haidau 08 an und wollten sich auf der Mintrachinger Sportanlage von ihrer besten Seite zeigen. Das gelang über weite Strecken vortreffllich, zumal der Niedermeier-/Beutel-Truppe ein Blitzstart gelang. Bereits nach fünf Minuten hatten Linu Lauerer und Alexander Schwarz ihre Farben mit 2:0 in Führung geschossen. Nach einer halben Stunde bauten die Gäste durch Linus Lauerer die Führung gar auf 0:3 aus, doch dann gelang auch den Gastgebern noch ein Treffer zum 1:3.

Nach der Halbzeitpause schafften es die JFGler nicht, noch weiter an heranzukommen, im Gegenteil: Linus Lauerer erhöhte mit seinem dritten Tor auf 1:4, das zugleich den Endstand bedeutete.