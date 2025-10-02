B1-Junioren nehmen Pattendorfer Hürde im Kreispokal

Ihren derzeit guten Lauf fortsetzen konnten die B1-Junioren der (SG) TSV Langquaid auch im Kreispokalspiel gegen die (SG) SV Pattendorf. Die Gastgeber, die die Begegnung relativ kurzfristig auf die Schulsportanlage verlegen mussten, hatten Startprobleme und mussten in der 12. Minute nach einem Abwehrfehler den 0:1-Rückstand durch Jonas Rauscher hinnehmen. Auch dank einer taktischen Umstellung fanden die Niedermeier-/Beutel-Schützlinge besser ins Spiel und kamen durch eine von Lennox Keune getretene Ecke in der 25. Minute zum Ausgleich, der bis zur Halbzeit Bestand hatte. Mit hoher Laufbereitschaft und unermüdlichem Eisatz wurde der starke Gegner auch im zweiten Durchgang bearbeitet, so dass schließlich Ballbesitzvorteile und zwei weitere Treffer die Folge waren. Torjäger Linius Lauerer traf zur 2:1-Führung in der 55. Minute und Yanik Schmid erhöhte in der 62. Minute auf den 3:1-Endstand. Zwei Alu-Treffer und ein ausgezeichneter Gäste-Torhüter verhinderten einen höheren Erfolg der Langquaider Spielgemeinschaft.