B1-Junioren nehmen Pattendorfer Hürde im Kreispokal

Ihren derzeit guten Lauf fortsetzen konnten die B1-Junioren der (SG) TSV Langquaid auch im Kreispokalspiel gegen die (SG) SV Pattendorf. Die Gastgeber, die die Begegnung relativ kurzfristig auf die Schulsportanlage verlegen mussten, hatten Startprobleme und mussten in der 12. Minute nach einem Abwehrfehler den 0:1-Rückstand durch Jonas Rauscher hinnehmen. Auch dank einer taktischen Umstellung fanden die Niedermeier-/Beutel-Schützlinge besser ins Spiel und kamen durch eine von Lennox Keune getretene Ecke in der 25. Minute zum Ausgleich, der bis zur Halbzeit Bestand hatte. Mit hoher Laufbereitschaft und unermüdlichem Eisatz wurde der starke Gegner auch im zweiten Durchgang bearbeitet, so dass schließlich Ballbesitzvorteile und zwei weitere Treffer die Folge waren. Torjäger Linius Lauerer traf zur 2:1-Führung in der 55. Minute und Yanik Schmid erhöhte in der 62. Minute auf den 3:1-Endstand. Zwei Alu-Treffer und ein ausgezeichneter Gäste-Torhüter verhinderten einen höheren Erfolg der Langquaider Spielgemeinschaft.
Raphael Niedermeier (Trainer der SG Langquaid): "Aus meiner Sicht haben wir heute verdient gegen einen spielstarken Gegner gewonnen, wobei unsere Jungs die Vorgaben schon sehr gut umgesetzt haben. Nun freuen wir uns, dass wir in der dritten Pokal-Runde stehen und auch auf das Meisterschaftsspiel - nach einer Pause am kommenden Wochenende - am Sonntag, 12. Oktober, 10.30 Uhr, gegen die (SG) TSV Neustadt/Donau. Bis dahin sind auch unsere 'England-Fahrer' Simon Ganslmayer, Benjamin Heinrich, Alex Schwarz und Raphael Stummer wieder zurück und verstärken mit Nico Kötterl unseren Kader."
(SG) TSV Langquaid: Ardit Shillova - Louis Beutel, Lennox Keune, Rafael Hoffmann, Yazan Alhamdo, Linus Lauerer, Raphael Pernpaintner, Ahmad Kaawach, Felix Metzner, Yanik Schmid, Ali Husein; Tobias Colotto, Meris Fazliu, Miki Lazarov, Hannes Zellner
Schiedsrichter: Eduard Feichtmeier
Tore: 0:1 Jonas Rauscher (12.), 1:1 Lennox Keune (25.), 2:1 Linus Lauerer (55.), 3:1 Yanik Schmid (62.)