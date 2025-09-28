B1-Junioren mit guter Torausbeute

Nach dem schwer erkämpften 1:0-Erfolg bei der (SG) TSV Abensberg zum Start in die Kreisliga Nord empfing die Niedermeier-/Beutel-Mannschaft die am ersten Spieltag ebenfalls siegreiche (SG) VfR Laberweinting. Die Spitzenpartie fing auf der Schulsportanlage gut an, denn bereits nach drei Minuten markierte Nico Kötterl den Führungstreffer. Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten, doch auf den Ausgleich hin folgte nach 22 Minuten ein Tor durch Yanik Schmid. Sechs Minuten später bedeutete ein Eigentor das 3:1, auf das Linus Lauerer in der 38. Minute den vierten einheimischen Treffer legte und den Pausenstand von 4:1 herstellte.

Nach dem Wiederanpfiff durch Schiedsrichter Marco Köstlmeier (Kelheim) wurde die einseitige Begegnung zu einer "One-Man-Show", denn Linus Lauerer zeichnete auch für das noch folgende halbe Dutzend an Toren verantwortlich, so dass die Weintinger mit einer zweistelligen Niederlage die Heimreise an treten mussten.