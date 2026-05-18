B1 des SC St. Tönis setzt Ausrufezeichen: 11:0-Heimsieg gegen Hinsbeck

Deutlicher Erfolg des SC gegen Hinsbeck – Foto: Jens Terhardt

Die B1 des SC St. Tönis hat ihre Saison in der B-Junioren-Leistungsklasse Kempen-Krefeld mit einem eindrucksvollen Heimsieg fortgesetzt. Am 22. Spieltag ließ die Mannschaft von Trainer Pascal Regnery im heimischen YAYLA Sportpark gegen den SC Rhenania Hinsbeck nichts anbrennen und setzte sich auch in der Höhe verdient mit 11:0 durch. Von Beginn an übernahm der Sportclub die Kontrolle, spielte zielstrebig nach vorne und stellte die Weichen bereits in der Anfangsphase klar auf Sieg.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff musste der Sportclub allerdings einen personellen Rückschlag hinnehmen: Erik Gaas sah in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Rote Karte. Am Kräfteverhältnis änderte das jedoch nichts. Auch in Unterzahl blieb St. Tönis die spielbestimmende Mannschaft und legte nach dem Seitenwechsel sogar noch einmal deutlich nach.

Schon nach fünf Minuten eröffnete Lui Schuster den Torreigen und brachte den SC mit 1:0 in Führung. Nur sieben Minuten später legte Tom Fremgens nach und erhöhte auf 2:0. Der frühe Doppelschlag gab dem Spiel früh eine klare Richtung: St. Tönis dominierte, Hinsbeck fand kaum Zugriff und geriet immer stärker unter Druck. In der 20. Minute war es Ben Xavier Wolff, der mit dem 3:0 erstmals an diesem Vormittag traf. Erik Gaas sorgte in der 29. Minute für das 4:0 und damit bereits vor der Pause für klare Verhältnisse.

Direkt nach Wiederbeginn stellte Ben Xavier Wolff mit seinem zweiten Treffer auf 5:0. Danach gehörte die nächste Phase Samet Yagiz, der nach seiner Einwechslung innerhalb weniger Minuten doppelt traf: In der 51. Minute markierte er das 6:0, in der 58. Minute folgte das 7:0. Der Sportclub blieb weiter torhungrig, kombinierte sich konsequent in die gefährlichen Räume und nutzte die sich bietenden Möglichkeiten, wobei die Chancenverwertung trotz des klaren Sieges tatsächlich konsequenter hätte ausfallen können oder gar müssen.

Zum prägenden Mann des zweiten Durchgangs wurde schließlich Ben Xavier Wolff. Nach seinem Treffer kurz nach der Pause legte er in der 61. und 70. Minute zwei weitere Tore nach und schnürte damit insgesamt einen Viererpack. Spätestens mit dem 9:0 war die Partie endgültig zu einer klaren Angelegenheit geworden. Den Schlusspunkt setzte Konstantin Elias Köhler, der zunächst in der 76. Minute das 10:0 erzielte und in der Nachspielzeit mit dem 11:0 den Endstand herstellte.

Mit diesem Kantersieg unterstrich die B1 des SC St. Tönis noch einmal ihre starke Saison. Nach 22 Spielen steht der Sportclub mit 18 Siegen, zwei Unentschieden und nur zwei Niederlagen bei 56 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Beeindruckend ist dabei vor allem die Tordifferenz: 116 erzielte Treffer bei nur 19 Gegentoren sprechen für eine enorme offensive Durchschlagskraft und zugleich defensive Stabilität. Hinsbeck bleibt nach der Niederlage mit 21 Punkten auf Tabellenplatz neun.

Besonders bemerkenswert: Der SC St. Tönis ließ sich auch durch die Unterzahl ab der Pause nicht aus dem Rhythmus bringen. Statt das Ergebnis nur noch zu verwalten, spielte die Mannschaft weiter konsequent nach vorne, blieb seriös in den Aktionen und belohnte sich mit sieben weiteren Treffern nach dem Seitenwechsel. Der Auftritt war damit nicht nur ein klarer Sieg, sondern auch ein deutliches Zeichen für Mentalität, Spielfreude und offensive Qualität.

Tore

1:0 Lui Schuster, 5. Minute

2:0 Tom Fremgens, 12. Minute

3:0 Ben Xavier Wolff, 20. Minute

4:0 Erik Gaas, 29. Minute

5:0 Ben Xavier Wolff, 46. Minute

6:0 Samet Yagiz, 51. Minute

7:0 Samet Yagiz, 58. Minute

8:0 Ben Xavier Wolff, 61. Minute

9:0 Ben Xavier Wolff, 70. Minute

10:0 Konstantin Elias Köhler, 76. Minute

11:0 Konstantin Elias Köhler, 80.+2 Minute

Rote Karte: Erik Gaas, 40.+1 Minute.

Aufstellung SC St. Tönis

Startelf: Luke Überall (41. Ben Steiner) – Farid Soumaila (41. Ogren Topalli), Matteo Bähner, Tom Fremgens (41. Luis Kalembach), Noah Temiz (41. Lenny Heymanns) – Lui Schuster, Erik Gaas, Leo Stüve, Ben Xavier Wolff, Krijeti Mark Biba (30. Samet Yagiz) – Konstantin Elias Köhler.

Bank: Ben Steiner, Lenny Heymanns, Luis Kalembach, Ogren Topalli, Samet Yagiz.

Trainer: Pascal Regnery.