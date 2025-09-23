B1 der (SG) TSV Langquaid überrascht in Abensberg

Nach einem einjährigen Gastspiel in der Bezirksoberliga gehören die B1-Junioren der (SG) TSV Langquaid nun wieder der Kreisliga an. Das Gesicht der Mannschaft hat sich im Vergleich zum Vorjahr stark verändert, wobei Raphael Niedermeier die Nachfolge von Trainer Achim Lauerer angetreten hat und auch eine ganze Reihe von Spielern zu den A-Junioren aufgerückt ist.

Gleich im ersten Meisterschaftsspiel fehlten zudem - in erster Linie aus schulischen Gründen - die Spieler Louis Beutel, Lennox Keune, Nico Kötterl, Linus Lauerer und Alexander Schwarz. Da diese Stammkräfte nicht zur Verfügung standen, mussten die Verantwortlichen eine (taktische) Umstellung vornehmen, die dem Team offensichtlich recht gut getan hat.

Das Abensberger Team präsentierte sich im ersten Spielabschnitt stark und entschied auch den Großteil der Zweikämpfe für sich. Aber mit großem Kampf- und Teamgeist retteten die Labertaler das torlose Remis in die Pause.

Von Beginn der zweiten Hälfte an zwangen die Gäste die Abensberger Junioren mit engagiertem Forechecking und gekonntem Verschieben der Ketten zu Ballverlusten, die Benjamin Heinrich in der 41. Minute - alleine vor dem Kasten - beinahe zum ersten Treffer genutzt hätte. Zwei Minuten danach war die Kugel aber dann im Netz: Felix Metzner hatte einen direkten Freistoß zum "goldenen" Treffer verwandelt. Die Mannschaft um Rafael Hoffmann, Raphael Pernpaintner und Raphael Stummer stand mit der Führung im Rücken weiterhin in der Defensive ausgezeichnet und sicherte sich sogar mehr Spielanteile, so dass der Auswärtssieg letzten Endes durchaus verdient war.

Coach Raphael Niedermeier zog folgendes Fazit: "Defensiv haben wir heute eine sehr gute Arbeit geliefert, im Offensivbereich müssen wir freilich noch an uns arbeiten. Das kriegen wir aber schon hin. Auf jeden Fall ist der Saisonstart bei einem Titelanwärter gelungen!"