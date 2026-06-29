B- und C-Klassen: Heimspiele gemeinsam

KREIS BAD KREUZNACH. Jetzt stehen die Aktiven-Klasseneinteilungen für den kompletten Fußballkreis Bad Kreuznach fest. Auch wenn für die beiden C-Klassen im Kreis nur noch neun und zehn Teams übrig geblieben sind, bestätigt Kreisvorsitzender Thomas Dubravsky: „Wir werden alle Staffeln von der Bezirksliga Nahe abwärts nach dem 16er Schlüssel spielen.“ Will heißen: Unter Umständen droht viel Freizeit zwischen zwei Partien. Der Hintergrund für diese auf den ersten Blick ungewöhnliche Maßnahme ist aber verständlich: „Möglichst viele gemeinsame Heimspieltage für erste, zweite und dritte Mannschaften.“
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Die Einteilung der B- und C- Klassen folgen klaren Gesichtspunkten: In der B-Klasse Bad Kreuznach 1 spielen unter den 14 Mannschaften elf erste Vertretungen. „Dies war insbesondere wichtig, da so in der darunter liegenden C- Klasse acht Übereinstummgen mit erster und zweiter Mannschaft gegeben sind“, erklärt der Kreischef, der einmal mehr als Fußballarchitekt gefragt ist.
In der B-Klasse 2 spielen derweil alle sieben zweiten Mannschaften von Nahe-Bezirksligisten, dazu die „Reserven“ von fünf A-Klassisten. „Ergänzt haben wir die Klasse mit dem TSV Langenlonsheim, VfL Sponheim und Spvgg. Hochstetten.
Die B- und C-Klassen im Kreis Bad Kreuznach
B-Klasse KH 1: FC Bavaria Ebernburg, SG Spabrücken, TSG Planig, TuS Odenbach, SG Gutenberg/Waldl., FSV Reiffelbach, FSV Rehborn, SG Merxh./Mon./Medd. II, SG Meisenheim III, TuS Gangloff, FC Schmittweiler/C. II, SG Volxheim, TuS Roxheim, Kreuznacher Kickers.
B-Klasse KH 2: SG Fürfeld II, VfL Sponheim, SG Soonwald II, SV Oberhausen II, SV Winterbach II, TSV Hargesheim II, TuS Waldböckelheim II, FC Bad Sobernheim II, TSV Lalo/Laubenh., SG Hochstette/Nußbaum, VfL Simmertal II, SG Guldenbachtal II, VFL Rüdesheim II, TuS Pf./Schwabenh. II, SG VFR Kirn/Kirnsulzbach II.
C Klasse KH 1: SG Spabrücken II, TSG Planig II, Eintracht KH II, SG Gutenberg/Waldl. II, FSV Rehborn II, SG Merxh:/Monz/Medd.II, FC Martinstein, SG Volxheim II, TuS Roxheim II, Kreuznacher Kickers II.
C-Klasse KH 2: SG Nordpfalz II, TSV Bockenau II, SG Alsenztal II, SG Gräfenbachtal II, FSV Bretzenheim II, Tus Winzenheim II, SG Weinheim III, SG Hüffelheim III, Karadeniz Bad Kreuznach II.