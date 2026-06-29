B- und C-Klassen: Heimspiele gemeinsam Klasseneinteilung für den Fußballkreis Bad Kreuznach stehen fest +++ 16er-Schlüssel unterhalb der Bezirksliga von Mario Luge · Heute, 11:39 Uhr · 0 Leser

Kreisvorsitzender Thomas Dubravsky begrüßt Kreispokalsieger TuS Waldböckelheim um Spielertrainer Simon Schmidt in der kommenden Runde wieder in der Bad Kreuznacher A-Klasse, die zweite Mannschaft in der B-Klasse 2. Foto: Mario Luge

KREIS BAD KREUZNACH. Jetzt stehen die Aktiven-Klasseneinteilungen für den kompletten Fußballkreis Bad Kreuznach fest. Auch wenn für die beiden C-Klassen im Kreis nur noch neun und zehn Teams übrig geblieben sind, bestätigt Kreisvorsitzender Thomas Dubravsky: „Wir werden alle Staffeln von der Bezirksliga Nahe abwärts nach dem 16er Schlüssel spielen.“ Will heißen: Unter Umständen droht viel Freizeit zwischen zwei Partien. Der Hintergrund für diese auf den ersten Blick ungewöhnliche Maßnahme ist aber verständlich: „Möglichst viele gemeinsame Heimspieltage für erste, zweite und dritte Mannschaften.“

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Die Einteilung der B- und C- Klassen folgen klaren Gesichtspunkten: In der B-Klasse Bad Kreuznach 1 spielen unter den 14 Mannschaften elf erste Vertretungen. „Dies war insbesondere wichtig, da so in der darunter liegenden C- Klasse acht Übereinstummgen mit erster und zweiter Mannschaft gegeben sind“, erklärt der Kreischef, der einmal mehr als Fußballarchitekt gefragt ist.

In der B-Klasse 2 spielen derweil alle sieben zweiten Mannschaften von Nahe-Bezirksligisten, dazu die „Reserven“ von fünf A-Klassisten. „Ergänzt haben wir die Klasse mit dem TSV Langenlonsheim, VfL Sponheim und Spvgg. Hochstetten. Die B- und C-Klassen im Kreis Bad Kreuznach