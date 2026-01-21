B-Ligisten im Fokus: Hallenspektakel des SV Amstetten

Am Sonntag, 25. Januar 2026, wird die Aurainhalle in Amstetten zum Treffpunkt der Fußball-Kreisliga B. Beim Hallenturnier für B-Ligisten des SV Amstetten messen sich zehn Herrenmannschaften in einem umfangreichen Turniermodus mit Gruppenphase, Zwischenrunde, Halbfinals und Finale. Zehn Minuten Spielzeit pro Partie, ein dichter Zeitplan und viele direkte Vergleiche versprechen einen langen, intensiven Turniertag, an dem Konstanz, Konzentration und Teamtiefe entscheidend werden.
Ein Turnier mit klarer Zielgruppe
Das Hallenturnier richtet sich bewusst an Mannschaften der Kreisliga B. Damit schafft der SV Amstetten eine Plattform für Vereine, die im Winter gezielt Spielpraxis sammeln und sich im direkten Vergleich messen wollen. Die Aurainhalle bietet dafür den passenden Rahmen: kompakt, übersichtlich und nah am Geschehen. Das Turnier verbindet sportlichen Wettbewerb mit Vereinsleben und unterstreicht die Bedeutung des Amateurfußballs.
Zehn Teams, zwei Gruppen
Das Teilnehmerfeld ist in zwei Fünfergruppen aufgeteilt. In der Gruppe A gehen der SV Croatia 2012 Geislingen II, der TSV Hohenstaufen, der Gastgeber SV Amstetten, die SG Laichingen/Feldstetten sowie der SV Grimmelfingen an den Start. Die Gruppe B besteht aus dem TV Eybach, dem TV Altenstadt II, der SpVgg Au/Iller, dem SV Amstetten II und der SG Heldenfingen/Heuchlingen II. Jede Mannschaft absolviert mehrere Gruppenspiele, was eine breite sportliche Bewertung ermöglicht.
Der Gastgeber mit doppelter Präsenz
Der SV Amstetten ist mit zwei Teams vertreten. Die erste Mannschaft tritt in der Gruppe A an, die zweite Mannschaft in der Gruppe B. Damit steht der Gastgeber gleich mehrfach im Mittelpunkt des Turniers. Beide Teams haben zahlreiche Spiele vor sich und sind über den gesamten Turniertag hinweg gefordert. Die Doppelrolle als Ausrichter und Teilnehmer verleiht dem Wettbewerb eine zusätzliche emotionale Ebene.
Ein Vormittag voller Entscheidungen
Der Turnierstart ist für 11 Uhr angesetzt. Ab diesem Zeitpunkt folgen die Gruppenspiele in enger Abfolge. Ohne lange Pausen wechseln sich die Begegnungen ab, sodass sich bereits zur Mittagszeit ein erstes Bild der Kräfteverhältnisse abzeichnet. Zehn Minuten Spielzeit lassen kaum Raum für taktisches Abwarten, frühe Tore und schnelle Reaktionen prägen die Partien.
Die Zwischenrunde erhöht den Druck
Nach Abschluss der Gruppenphase folgt ab 14:49 Uhr eine Zwischenrunde, in der sich die besten Teams weiter positionieren. Diese zusätzliche Phase sorgt für weitere direkte Vergleiche zwischen den Gruppenergebnissen und verlängert den sportlichen Anspruch. Mannschaften müssen ihre Kräfte einteilen und gleichzeitig weiter punkten, um den Sprung ins Halbfinale zu schaffen.
Halbfinals als Wendepunkt
Die Halbfinals beginnen um 16:16 Uhr. Ab diesem Moment gilt das K.-o.-Prinzip. Der Erste der einen Zwischenrundengruppe trifft auf den Zweiten der anderen. Fehler lassen sich nun nicht mehr korrigieren, jede Aktion bekommt maximales Gewicht. In der Halle entscheiden oft Sekunden über Sieg oder Niederlage.
Platz drei und Finale als Abschluss
Nach den Halbfinals folgt um 16:50 Uhr das Spiel um Platz drei. Es bietet den unterlegenen Halbfinalisten die Möglichkeit, den Turniertag mit einem Erfolgserlebnis zu beenden. Das Finale ist für 17:02 Uhr angesetzt. Dann entscheidet sich, welche Mannschaft den Turniersieg erringt und den langen Tag mit dem Titel abschließt.