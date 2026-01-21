B-Ligisten im Fokus: Hallenspektakel des SV Amstetten

– Foto: Sebastian Harbke/Veranstalter

Am Sonntag, 25. Januar 2026, wird die Aurainhalle in Amstetten zum Treffpunkt der Fußball-Kreisliga B. Beim Hallenturnier für B-Ligisten des SV Amstetten messen sich zehn Herrenmannschaften in einem umfangreichen Turniermodus mit Gruppenphase, Zwischenrunde, Halbfinals und Finale. Zehn Minuten Spielzeit pro Partie, ein dichter Zeitplan und viele direkte Vergleiche versprechen einen langen, intensiven Turniertag, an dem Konstanz, Konzentration und Teamtiefe entscheidend werden.

>>> Hier geht es zum Spielplan. Ein Turnier mit klarer Zielgruppe

Das Hallenturnier richtet sich bewusst an Mannschaften der Kreisliga B. Damit schafft der SV Amstetten eine Plattform für Vereine, die im Winter gezielt Spielpraxis sammeln und sich im direkten Vergleich messen wollen. Die Aurainhalle bietet dafür den passenden Rahmen: kompakt, übersichtlich und nah am Geschehen. Das Turnier verbindet sportlichen Wettbewerb mit Vereinsleben und unterstreicht die Bedeutung des Amateurfußballs.

Zehn Teams, zwei Gruppen

Das Teilnehmerfeld ist in zwei Fünfergruppen aufgeteilt. In der Gruppe A gehen der SV Croatia 2012 Geislingen II, der TSV Hohenstaufen, der Gastgeber SV Amstetten, die SG Laichingen/Feldstetten sowie der SV Grimmelfingen an den Start. Die Gruppe B besteht aus dem TV Eybach, dem TV Altenstadt II, der SpVgg Au/Iller, dem SV Amstetten II und der SG Heldenfingen/Heuchlingen II. Jede Mannschaft absolviert mehrere Gruppenspiele, was eine breite sportliche Bewertung ermöglicht. Der Gastgeber mit doppelter Präsenz

Der SV Amstetten ist mit zwei Teams vertreten. Die erste Mannschaft tritt in der Gruppe A an, die zweite Mannschaft in der Gruppe B. Damit steht der Gastgeber gleich mehrfach im Mittelpunkt des Turniers. Beide Teams haben zahlreiche Spiele vor sich und sind über den gesamten Turniertag hinweg gefordert. Die Doppelrolle als Ausrichter und Teilnehmer verleiht dem Wettbewerb eine zusätzliche emotionale Ebene.