B-Ligist zieht nach Elfmeter-Drama in den Mittelrheinpokal FC Rurdorf bezwingt Frenz mit 4:1 nach Elfmeterschießen und steht im Halbfinale. von Andreas Santner · Heute, 10:49 Uhr · 0 Leser

Spiel in der kommenden Saison im Mittelrheinpokal: Der (noch) B-Ligist FC Rurdorf. – Foto: FC Rurdorf

Der klassentiefere FC Rurdorf wirft den A-Ligisten JSV Frenz aus dem Wettbewerb. Nach einer dramatischen Verlängerung inklusive eines bemerkenswerten Trainertors fiel die Entscheidung am Mittwochabend erst vom Punkt – dort versagten dem Gast vor 250 Zuschauern die Nerven.

Das Viertelfinale im Kreispokal Düren lieferte am Mittwochabend jene Geschichten, die den Amateurfußball auszeichnen. Der FC Rurdorf, derzeit Tabellenführer der Kreisliga B1, empfing den A-Ligisten JSV Frenz. Trotz des nominellen Klassenunterschieds begegneten sich beide Teams von Beginn an auf Augenhöhe. In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Während Frenz zu Beginn mehr Ballbesitz verzeichnete und durch zwei gefährliche Freistöße auffiel, die Rurdorfs Torhüter Mario Zerrahn jedoch parierte, kämpfte sich Rurdorf mit zunehmender Spieldauer in die Begegnung. Nach 90 Minuten blieb es jedoch beim torlosen Remis.

Trainer treffen in der Nachspielzeit In der Verlängerung überschlugen sich die Ereignisse. Frenz-Trainer Baki Istrefi, der sich in der 72. Minute selbst eingewechselt hatte und in dieser Spielzeit zuvor noch keine einzige Minute auf dem Platz gestanden hatte, sorgte in der 98. Minute für den vermeintlichen Wendepunkt. Nach einer Ecke markierte der Coach per Kopf das 0:1. Rurdorf klärte eine Ecke nach außen. Die zweite Flanke findet am langen Pfosten Istrefi. Doch der B-Ligist bewies Moral und schlug in der 115. Minute zurück – denn auch Rurdorf hat einen Coach, der weiß, wo das Tor steht: Fabio Hammel bediente aus halblinker Position seinen Trainer Yannic Schönen. Im Zentrum steht Schönen wenige Meter vor dem Tor in der Luft und köpft den Ball gegen die Laufrichtung des Torhüters ins Eck.