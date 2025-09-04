B-Ligist wütet: "Werden in jedem Spiel kaputtgetreten"

Als Aufsteiger hat man es nie wirklich leicht. Während in der Vorsaison vieles beinahe schlafwandlerisch zu gelingen vermochte, ist auf dem neuen Niveau oftmals jeder Punkt knallhart umkämpft. Ein Umstand, von dem der Weseler SV ein Lied singen könnte. Doch aus Sicht des Cheftrainer spielen besonders die Unparteiischen eine wesentliche Rolle, weshalb sein Team nicht besonders erfolgreich aus den Startblöcken gekommen ist.

"Wir werden in jedem Spiel kaputtgetreten, aber es wird immer gegen uns gepfiffen", sagte Trainer Sabri Bulut gegenüber den NRZ. Demnach sollen die Kontrahenten aus den ersten Spielen mit einigen rüden Aktionen davongekommen sein. Nach dem Trainer haben sich sogar manche seiner Akteure langfristig verletzte. "Unsere Videoaufnahmen belegen klar, dass die Gegenspieler wiederholt unsportlich agierten, ohne angemessene Konsequenzen."

Besonders die 3:5-Niederlage bei der Zweitvertretung des SV Spellen missfiel dem Übungsleiter. Der 39-Jährige wirft dem Kontrahenten sogar rassistische Äußerungen in Richtung Spieler, Trainer und Zuschauer des WSV vor. Den verbalen Rundumschlag fasst er zusammen mit: "Das Asozialste, was ich jemals gesehen hab."

Schon wenige Spiele nach dem Saisonstart sind die Gemüter also schon reichlich erhitzt. Die Anschuldigungen in Richtung der Spellener sind hart. Eine Reaktion ließ aber auch nicht lange auf sich warten. Sebastian Pöss, Cheftrainer des noch ungeschlagenen Spitzenreiters, wies die Aussagen Buluts nicht nur vehement zurück, sondern drehte den Spieß noch weiter um: "Wir wurden vom WSV während des Spiels durchgehend als Nazis beleidigt", bezeugt er.

In gewisser Hinsicht bestätigt sich somit der Eindruck der aufgeheizten Stimmung in der Partie, überharte Fouls seines Teams habe Pöss jedoch nicht wahrgenommen. Stattdessen soll laut ihm der WSV sein Team mit Blick auf das nächste Aufeinandertreffen bedroht haben: "Zum Abschluss haben die Weseler noch gesagt: Freut euch aufs Rückspiel, da wird keiner heile vom Platz gehen."

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr STV Hünxe STV Hünxe Weseler SV Weseler SV 15:30 PUSH

So., 07.09.2025, 12:45 Uhr SV Spellen SV Spellen II TV Voerde TV Voerde II 12:45 PUSH

Schon jetzt dürfte klar sein, dass das Rückspiel der beiden Teams unter besonderer Beobachtung steht. Zeit zum Durchschnaufen ergibt sich für beide Seiten jedoch nicht. Der Weseler SV wird den Negativtrend gegen den Niederrheinpokalteilnehmer STV Hünxe (7. September, 15.30 Uhr) stoppen wollen, während Spellen zu Hause gegen den TV Voerde II (7. September, 12.30 Uhr) die makellose Bilanz aufbessern möchte.