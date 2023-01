B-Ligist Türkspor Biberach wird Gruppenerster vor dem SV Ochsenhausen Hallenkreismeisterschaften Biberach - Tag 2

Am zweiten Turniertag setzten sich die Favoriten in den Gruppenspielen durch. Besonders Türkspor Biberach machte auf sich aufmerksam und steht in der Gruppe G auf Platz eins, noch vor dem Bezirksligisten SV Ochsenhausen (2. Platz). Das direkte Duell gegen den SV Ochsenhausen konnte Türkspor mit 5:0 für sich entscheiden, letztendlich entschied dann bei Punktgleichheit die bessere Tordifferenz der Biberacher.

Der FC Wacker Biberach konnte sich als Dritter in der Gruppe H nicht für die Zwischenrunde qualifizieren, dafür ist die SG Erlenmoos/Ochshausen II als Gruppenzweiter weiter.



Ebenfalls für die Zwischenrunde konnten sich noch folgende Mannschaften qualifizieren: TSV Riedlingen, SV Baustetten, SV Uttenweiler, SV Reinstetten und SV Ringschnait.



Vor allem in der Gruppe 1 der Zwischenrunde tummeln sich am So. 08.01. mit dem FV Olympia Laupheim, SV Reinstetten und SV Ochsenhausen einige Turnierfavoriten. Vielleicht kann aber auch die SG Muttensweiler/Hochdorf in dieser Gruppe für die nächste Überraschung sorgen.



Hier die Zusammenstellung der weiteren Gruppen in der Zwischenrunde:

Gruppe 2: FV Bad Schussenried I, SG Erlenmoos/Ochsenhausen II, FC Inter Laupheim, SV Baustetten

Gruppe 3: SV Mietingen, Türkspor Biberach I, SV Ringschnait, SV Schemmerhofen,

Gruppe 4: FV Biberach, TSV Riedlingen, SF Schwendi, SV Uttenweiler



Alle Ergebnisse der heutigen Spiele und die Begenungen am So. 08.01.23 gibt es hier: https://www.fupa.net/cup/-hallenkreismeisterschaft-riss-2015/matches



Das Turnier beginnt Morgen um 09:30 mit dem Spiel SG Muttensweiler/Hochdorf - FV Olympia Laupheim. Ab 15:15 Uhr starten dann die Viertelfinalspiele , das Halbfinale beginnt um 16:30 und gleich anschließend stehen die Platzierungsspiele an.





Eine Bildergalerie vom 07.01.23 gibt es hier: https://www.fupa.net/photos/hallenkreismeisterschaft-landkreis-biberach-22-23-424327#2