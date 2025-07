B-Ligist Türkgücü will den Aufstieg

Dillenburg. Der SSV Türkgücü Dillenburg will der Meisterschaftsfeier aus diesem Sommer am Ende der Spielzeit 2025/2026 gleich die nächste folgen lassen. Der Aufsteiger in die Fußball-B-Liga strebt den Durchmarsch in die A-Liga an und wird von den meisten übrigen B-Ligisten auch als Titelfavorit angesehen.