B-Ligist SV Kölschhausen macht Meistertrainer Noriega nass

Ehringshausen-Kölschhausen. Der Meister feierte feuchtfröhlich. Was der große FC Bayern am Samstag in München nach dem Spiel gegen Mönchengladbach an Festivitäten auf den Rasen „zauberte“, das kann der SV Kölschhausen schon lange. Auch in Sachen Bierdusche. „Ich bin spät am Abend nochmal getauft worden“, plaudert Antonio Noriega aus dem Nähkästchen. Der 66-Jährige wirkt, nachdem er von seinen Spielern nass gemacht wurde, erstaunlich ausgeschlafen. Hat er doch mitsamt seiner Fußballer vom SV Kölschhausen eine ordentliche Partynacht hinter sich.