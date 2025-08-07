SV 07-Trainer Jochen Jakob sieht seine Mannschaft gut aufgestellt. Foto: fupa.net/JJ

B-Ligist SV 07 Raunheim spürt wieder Rückenwind Nach dem geglückten Re-Start in der B-Liga blicken die Vereinsverantwortlichen positiv in die Zukunft

Raunheim. In der vorletzten Saison hatte der SV 07 Raunheim seine Mannschaft vorzeitig aus der A-Liga zurückgezogen. Doch im vergangenen Jahr gelang gleich ein erfolgreicher Re-Start. Unter der Leitung von Trainer Jochen Jakob sprang am Ende mit Rang neun ein sicherer Mittelfeldplatz heraus.

„Nach der Hinrunde standen wir noch auf dem vorletzten Platz. Aber in der Winterpause haben wir einige Verstärkungen dazu bekommen und wurden dann die drittbeste Rückrundenmannschaft. Daran wollen wir nun unbedingt anknüpfen. Wenn uns das gelingt, können wir durchaus im ersten Drittel mitspielen", traut Jochen Jakob seiner Mannschaft einiges zu in der kommenden Saison. Und zum Saisonstart am vergangenen Sonntag gab es zumindest gleich einen 4:2-Sieg gegen SV 07 Bischofsheim II.

Insgesamt über 70 Mann – dritte Mannschaft gemeldet „Im Vordergrund steht aber, dass wir weiter zusammenwachsen, den Verein gut repräsentieren und attraktiven Fußball zeigen.“ Dabei sieht der 28-jährige Geinsheimer beste Voraussetzungen in Raunheim: „Wir haben eine optimale Anlage und mit Oualid und Youssef Mokhtari eine professionelle Vereinsführung.“ Der Aufschwung beim SV 07 macht sich auch in personeller Hinsicht positiv bemerkbar. Für die neue Saison wurde eine dritte Mannschaft gemeldet. „Insgesamt haben wir über 70 Mann in unseren drei Teams. In der Ersten sind es jetzt um die 25. Da haben wir mehrere Zugänge bekommen“, freut sich Jakob über sechs neue Spieler.