B-Ligist SSV Langenaubach klärt die Trainerfrage

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Teaser KLB DILLENBURG: +++ Der Fußball-B-Ligist SSV Langenaubach steht im Sommer vor einem Trainerwechsel: Thorsten Stapel legt sein Amt beim Aufstiegsaspiranten nieder, der Nachfolger steht bereits fest +++
Haiger. Der Fußball-B-Ligist SSV Langenaubach nimmt im Sommer einen Wechsel auf der Kommandobrücke vor: Cheftrainer Thorsten Stapel legt sein Amt auf eigenen Wunsch nieder und wird in der kommenden Saison 2026/27 von seinem aktuellen Co-Trainer Timo Strassen ersetzt. Das verkündete der Verein per Pressemitteilung.