Ligabericht
Trainer Thorsten Stapel (li.) gibt beim SSV Langenaubach den Staffelstab im Sommer an Timo Strassen weiter. Foto: FuPa/SSV Langenaubach © FuPa/SSV Langenaubach
B-Ligist SSV Langenaubach klärt die Trainerfrage

Teaser KLB DILLENBURG: +++ Der Fußball-B-Ligist SSV Langenaubach steht im Sommer vor einem Trainerwechsel: Thorsten Stapel legt sein Amt beim Aufstiegsaspiranten nieder, der Nachfolger steht bereits fest +++

Haiger. Der Fußball-B-Ligist SSV Langenaubach nimmt im Sommer einen Wechsel auf der Kommandobrücke vor: Cheftrainer Thorsten Stapel legt sein Amt auf eigenen Wunsch nieder und wird in der kommenden Saison 2026/27 von seinem aktuellen Co-Trainer Timo Strassen ersetzt. Das verkündete der Verein per Pressemitteilung.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

24.1.2026, 16:31 Uhr
RedaktionAutor