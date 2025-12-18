B-Ligist sichert sich Landesliga-Erfahrung und neuer Trainer

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der 19-jährige Verteidiger Cono Lombardo wechselt von Landesligist TSV Bernhausen zum Omonia Griechischer FV Vaihingen. In Bernhausen spielte er die letzte Saison seiner Jugend und sammelte direkt Erfahrung in der Bezirks- und Landesliga. Außerdem war der Defensivmann für die zweite Mannschaft aktiv. Nun zieht es ihn in der zweiten Saisonhälfte zum Tabellenführer der Kreisliga B4 Stuttgart/Böblingen. Mit nur einer Niederlage steht Vaihingen an der Spitze.

SGM Albeck/Göttingen

Zur zweiten Saisonhälfte übernimmt Fahrudin Behremovic das Traineramt bei der SGM Albeck/Göttingen. Der 38-Jährige verbrachte die letzten Teile seiner aktiven Laufbahn beim TSV Bernstadt, dem SV Thalfingen und dem SV Ljiljan Ulm. 2017 wurde er dann in Thalfingen erst Co-Trainer und später Cheftrainer der zweiten Mannschaft in der Kreisliga B4 und A2 Donau/Iller. 2022 übernahm er dann das Traineramt bei Ljiljan Ulm, wo er zwei Spielzeiten blieb und eine erfolgreiche Zeit verbrachte. Zur zweiten Saisonhälfte hat er nun das Sagen bei der SGM Albeck/Göttingen. Sein neues Team steht aktuell mit vier Punkten aus fünfzehn Spielen auf dem letzten Rang der Kreisliga A2 Donau/Iller. Der neue Trainer soll vor allem Stabilität herein bringen.

