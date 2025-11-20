Michael Ingenrieth ist begeistert vons einem SC Rahser. – Foto: Michael Zöllner

B-Ligist SC Viersen-Rahser mit Arbeitseifer von Profis SC Viersen-Rahser spielt in der B-Liga eine sehr gute Saison und darf sich mit dem Thema Aufstieg beschäftigen. Aus einem Umbruch im Sommer erwuchs großes Potenzial. Verlinkte Inhalte Kreisliga B1 MG/VIE Mennrath II RW Venn Fortuna MG GW Holt + 11 weitere

Der SC Viersen-Rahser bleibt das Maß der Dinge in der Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen, Gruppe 1. Mit 33 Punkten aus zwölf Spielen führt die Mannschaft von Trainer Michael Ingenrieth souverän die Tabelle an. In der Vorwoche gelang ein 2:0-Erfolg im Spitzenspiel gegen BW Concordia Viersen, den ärgsten Verfolger. Damit untermauert der SCR seine starke Form und seinen Anspruch, auch weiterhin ganz oben mitzuspielen. Am Sonntag folgte dann ein 4:0-Sieg bei Fortuna Mönchengladbach.

Eigentlich war der Aufstieg vor der Saison kein erklärtes Ziel. Nach einer guten letzten Spielzeit und Tabellenplatz vier wollte Rahser nur einfach besser abschneiden. Doch schon in der Vorbereitung zeigte sich, dass das Team über großes Potenzial verfügt. „Wir haben viele neue Spieler integrieren müssen, unter anderem mehrere A-Jugendliche. Trotzdem hat die Truppe von Anfang an super harmoniert“, sagt der Trainer. Fünf Spieler aus der eigenen Jugend, die dort auch noch spielberechtigt sind, wurden in den Kader der Senioren aufgenommen, drei davon gehören inzwischen fest zum Stamm. Auch Torwart Hamad Al-Ali, der eigentlich noch A-Jugend spielen dürfte, sammelte bereits Erfahrung im Herrenbereich. Der Integrationsprozess lief reibungslos, obwohl der Verein im Sommer einige Abgänge zu verkraften hatte. Mit Eric Tappiser und Claudio Fernandes verließen gleich zwei Leistungsträger den Verein. Bei einem weiteren Spieler platzte der Transfer kurzfristig. Besonders auf der linken Seite hinterließen die Abgänger Lücken. „Das hat uns schon wehgetan. Aber wir haben gute Lösungen gefunden“, erklärt Ingenrieth.

Starke Trainingsbeteiligung Was den SC Viersen-Rahser derzeit so stark macht, sei vor allem die Einstellung der Mannschaft. „Ich habe noch nie eine Kreisliga-B-Mannschaft gesehen, die so eine Trainingsbeteiligung hat. Nicht einmal waren weniger als 15 Mann im Training. In der Vorbereitung lag die Quote bei über 80 Prozent – das ist Wahnsinn“, sagt Ingenrieth. Trotz der Tabellenführung will Ingenrieth aber keine Aufstiegseuphorie aufkommen lassen. In der Rückrunde warten mit den Auswärtsspielen in Venn, Hardt, Holt und dem Heimspiel gegen den Rheydter SV II schwere Aufgaben. „Wir warten jetzt mal ab. Wenn wir am Ende wieder Dritter oder Vierter werden, ist das kein Beinbruch. Aber natürlich – die Jungs wollen“, sagt er mit einem Lächeln.