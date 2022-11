B-Ligist meldet seine erste Mannschaft ab

SpVg Anzhausen/Flammersbach zieht erste Mannschaft vom Spielbetrieb zurück - so der Verein in einem Statement auf der Facebook-Seite des Vereins.

Personelle Probleme, die katastrophale Tabellensituation mit null Punkten aus 14 Spielen sowie bereits feststehende Abgänge in der Winterpause seien die Gründe für die Entscheidung der Verantwortlichen. Auch die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden "anderen Prioritäten von Spielern" sei außerdem ein Grund für den Negativ-Trend gewesen.

„Wir hätten die Saison trotz der dramatischen Tabellensituation mit null Punkten nach 14 Spielen dennoch gerne zu Ende gespielt. Am vergangenen Sonntag ist das berühmte Fass nach einer weiteren blutleeren Vorstellung beim 0:11 in Eckmannshausen allerdings übergelaufen. Uns bleibt aufgrund der bereits jetzt angespannten personellen Situation mit den angekündigten Winterwechseln leider keine andere Wahl. Das Ganze bis zur Winterpause raus zu zögern macht nach den letzten Ergebnissen aus unserer Sicht auch keinen Sinn mehr. Die Jungs, die uns auch weiterhin die Treue halten, sollen und müssen jetzt wieder Spaß am Fußball bekommen und sich über die 2.Mannschaft wieder Selbstvertrauen holen, um dann im Sommer neu zu starten“, heißt es von Vereinsseite.