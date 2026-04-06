B-Ligist landet Transfercoup und verpflichtet neuen Spielertrainer

– Foto: Peter Harich

SC 04 Tuttlingen

Der SC 04 Tuttlingen setzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, weiter auf einen Spieler, der sich seit seiner Ankunft als feste Größe erwiesen hat. Modou Lamin Badjie hat für die Saison 2026/27 verlängert und bleibt dem Verein damit ein weiteres Jahr erhalten.

Erst zur Spielzeit 2025/26 war der Offensivakteur vom VfR Stockach nach Tuttlingen gewechselt, wo er bereits als Leistungsträger gegolten hatte. Diese Rolle hat er nach Angaben des Vereins auch beim SC 04 Woche für Woche bestätigt. Mit Konstanz, Präsenz und sportlichem Gewicht zählt Modou Lamin Badjie damit zu den prägenden Figuren im Tuttlinger Spiel. Seine Verlängerung ist für den Klub folgerichtig mehr als eine erfreuliche Nachricht – sie steht auch für Kontinuität und die Hoffnung, an eine starke gemeinsame Entwicklung anzuknüpfen.