B-Ligist landet Transfercoup und verpflichtet neuen Spielertrainer

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der SC 04 Tuttlingen setzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, weiter auf einen Spieler, der sich seit seiner Ankunft als feste Größe erwiesen hat. Modou Lamin Badjie hat für die Saison 2026/27 verlängert und bleibt dem Verein damit ein weiteres Jahr erhalten.
Erst zur Spielzeit 2025/26 war der Offensivakteur vom VfR Stockach nach Tuttlingen gewechselt, wo er bereits als Leistungsträger gegolten hatte. Diese Rolle hat er nach Angaben des Vereins auch beim SC 04 Woche für Woche bestätigt. Mit Konstanz, Präsenz und sportlichem Gewicht zählt Modou Lamin Badjie damit zu den prägenden Figuren im Tuttlinger Spiel. Seine Verlängerung ist für den Klub folgerichtig mehr als eine erfreuliche Nachricht – sie steht auch für Kontinuität und die Hoffnung, an eine starke gemeinsame Entwicklung anzuknüpfen.
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Bei den Sportfreunden Jebenhausen ist in der Kreisliga B7 Neckar/Fils eine Personalie gelungen, die im Umfeld mit Recht als Coup verstanden werden darf. Manuel Tamas wechselt zur neuen Saison vom SV Ebersbach nach Jebenhausen und übernimmt dort die Rolle des Spielertrainers.
Der 39-Jährige zählt seit Jahren zu den auffälligsten Offensivspielern der Region und bringt trotz seines Alters weiterhin bemerkenswerte körperliche Verfassung und sportliche Qualität mit. Dass dieser Wechsel zustande kam, hat auch mit gewachsenen Verbindungen zu tun, vor allem zur sportlichen Führung um Benedikt Petzet. Entscheidend aber ist der Blick nach vorn: Gemeinsam mit Antonio Bagnato soll Manuel Tamas die Mannschaft ligaunabhängig auf die neue Saison vorbereiten. Jebenhausen gewinnt damit Erfahrung, Führungsstärke und einen Spielertrainer, der sportliche Ambition mit klarer Identifikation verbindet.
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