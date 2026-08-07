B-Ligist Germania Wemb schockt TSV Weeze im Kreispokal

In der 20. Minute lagen die Weezer erstmals in Rückstand. Germania Wemb ging durch Adrian Kopec in Führung und ließ die heimischen Fans jubeln. Der TSV konterte aber nur fünf Minuten später mit dem Ausgleich durch Sores Saka.

In der Halbzeitpause veränderte Christoph Tönißen die Abwehr mit zwei Spielerwechseln, „was aber auch nicht besonders förderlich war“, so der Weezer Coach. „Wir hatten zwar auch eine Handvoll an Chancen, aber am Ende hat es nicht gereicht.“

Kopecs Doppelpack entscheidet – Rote Karte trübt den Jubel leicht