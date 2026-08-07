B-Ligist Germania Wemb schockt TSV Weeze im Kreispokal

Germania Wemb hat einen blendenden Start in den Kreispokal Kleve/Geldern hingelegt und für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Der B-Ligist setzte sich in der ersten Runde gegen den haushohen Favoriten TSV Weeze durch. Der Gastgeber bezwang den Bezirksligisten mit 2:1 (1:1) und steht damit in der zweiten Runde. Adrian Kopec war am Ende der Mann des Abends. Einziger Wermutstropfen war eine späte Rote Karte für den Überraschungssieger.
Der TSV Weeze hatte von Beginn an mehr Ballbesitz und hätte sein gewohntes Spiel aufziehen können. Die Betonung liegt auf hätte, denn der Bezirksligist blieb an diesem Abend deutlich unter seinen Möglichkeiten. „Wir sind natürlich super enttäuscht. Natürlich hatten wir uns das ganz anders vorgestellt. Das war eine extrem schlechte Leistung von uns“, sagte TSV-Trainer Christoph Tönißen. Besonders das fehlende Balltempo und das mangelnde Passspiel seiner Mannschaft kritisierte er. „Wemb hat uns spielen lassen. Sie haben mit vielen langen Bällen gearbeitet und auf Kontermöglichkeiten gelauert. Uns haben zwar einige Leute gefehlt, aber das lasse ich als Ausrede auf gar keinen Fall zu. Denn das Team, das auf dem Platz stand, hätte durchaus die nächste Runde erreichen können“, so Tönißen.
In der 20. Minute lagen die Weezer erstmals in Rückstand. Germania Wemb ging durch Adrian Kopec in Führung und ließ die heimischen Fans jubeln. Der TSV konterte aber nur fünf Minuten später mit dem Ausgleich durch Sores Saka.
In der Halbzeitpause veränderte Christoph Tönißen die Abwehr mit zwei Spielerwechseln, „was aber auch nicht besonders förderlich war“, so der Weezer Coach. „Wir hatten zwar auch eine Handvoll an Chancen, aber am Ende hat es nicht gereicht.“
Dennoch blieb das Spiel bis zur 85. Minute unentschieden. Doch Adrian Kopec, der eine starke Leistung abrief, erzielte den Siegtreffer zum 2:1-Endstand. Dass in der fünften Minute der Nachspielzeit der Wember Marcin Gesikowski nach einem Foul noch die Rote Karte sah und vom Platz gestellt wurde, war ein kleiner Wermutstropfen für den Gastgeber. Die Freude über den Sensationssieg gegen den Nachbarn war aber dennoch riesengroß.