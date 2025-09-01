B-Ligist Barisspor Idstein mit einem Top-Zugang

Rheingau-Taunus. Gleich vier Teams können nach fünf Spieltagen in der B-Liga eine perfekte Bilanz von fünf Siegen vorweisen. Eines davon ist Baris Spor Idstein, die auch beim GSV Born einen souveränen 5:0 (1:0)-Auswärtssieg einfuhren. „Man hat in der zweiten Halbzeit einen Klassenunterschied gesehen“, sagt Gökay Bingöl, Vorstandsmitglied der Idsteiner.
Tarik Haroun – im Sommer vom TGSV Holzhausen gekommen – sorgte Mitte der ersten Halbzeit für den Dosenöffner. „Ein Top-Mann, der uns sehr viel gibt“, sagt Bingöl. Haroun sei durch freundschaftliche Verbindungen zu Baris Spor gewechselt.
Jetzt steht der höherklassig erfahrene 32-Jährige nach fünf Spielen bereits bei acht Torbeteiligungen. Im zweiten Durchgang machten Christian Kucun (50./70.) per Doppelpack, Hamza Kaymak (55.) und Can Wefes (80.) alles klar. Vom möglichen Aufstieg rede bei den Idsteiner nach dem Top-Start keiner, verrät Bingöl. Mit dem Wissen, dass Hochkaräter wie die JSG Aarbergen oder dem SC Daisbach noch folgen werden.
