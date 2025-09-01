Tarik Robin Haroun ist neu bei Baris Spor Idstein. – Foto: Daniel Ott

B-Ligist Barisspor Idstein mit einem Top-Zugang Tarik Haroun für Barisspor Idstein ein Glücksfall +++ Vier Teams makellos

Rheingau-Taunus. Gleich vier Teams können nach fünf Spieltagen in der B-Liga eine perfekte Bilanz von fünf Siegen vorweisen. Eines davon ist Baris Spor Idstein, die auch beim GSV Born einen souveränen 5:0 (1:0)-Auswärtssieg einfuhren. „Man hat in der zweiten Halbzeit einen Klassenunterschied gesehen“, sagt Gökay Bingöl, Vorstandsmitglied der Idsteiner.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Tarik Haroun – im Sommer vom TGSV Holzhausen gekommen – sorgte Mitte der ersten Halbzeit für den Dosenöffner. „Ein Top-Mann, der uns sehr viel gibt“, sagt Bingöl. Haroun sei durch freundschaftliche Verbindungen zu Baris Spor gewechselt.