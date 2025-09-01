 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligabericht
Tarik Robin Haroun ist neu bei Baris Spor Idstein.
Tarik Robin Haroun ist neu bei Baris Spor Idstein. – Foto: Daniel Ott

B-Ligist Barisspor Idstein mit einem Top-Zugang

Tarik Haroun für Barisspor Idstein ein Glücksfall +++ Vier Teams makellos

Rheingau-Taunus. Gleich vier Teams können nach fünf Spieltagen in der B-Liga eine perfekte Bilanz von fünf Siegen vorweisen. Eines davon ist Baris Spor Idstein, die auch beim GSV Born einen souveränen 5:0 (1:0)-Auswärtssieg einfuhren. „Man hat in der zweiten Halbzeit einen Klassenunterschied gesehen“, sagt Gökay Bingöl, Vorstandsmitglied der Idsteiner.

Tarik Haroun – im Sommer vom TGSV Holzhausen gekommen – sorgte Mitte der ersten Halbzeit für den Dosenöffner. „Ein Top-Mann, der uns sehr viel gibt“, sagt Bingöl. Haroun sei durch freundschaftliche Verbindungen zu Baris Spor gewechselt.

Gestern, 14:00 Uhr
GSV Born
GSV BornBorn
Baris Spor Idstein
Baris Spor IdsteinBaris Sp. I.
0
5
Abpfiff
+Video

Jetzt steht der höherklassig erfahrene 32-Jährige nach fünf Spielen bereits bei acht Torbeteiligungen. Im zweiten Durchgang machten Christian Kucun (50./70.) per Doppelpack, Hamza Kaymak (55.) und Can Wefes (80.) alles klar. Vom möglichen Aufstieg rede bei den Idsteiner nach dem Top-Start keiner, verrät Bingöl. Mit dem Wissen, dass Hochkaräter wie die JSG Aarbergen oder dem SC Daisbach noch folgen werden.

Die weiteren Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 15:00 Uhr
JSG Aarbergen
JSG AarbergenAarbergen
SV 1919 Johannisberg
SV 1919 JohannisbergJohannisberg II
12
0
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SV Wisper Lorch
SV Wisper LorchWisper Lorch
SC 1928 Daisbach
SC 1928 DaisbachSC Daisbach
3
4
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
1. FC Hettenhain
1. FC HettenhainHettenhain
FC Limbach
FC LimbachLimbach
0
0
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SG Eltville / Erbach
SG Eltville / ErbachSG Eltville II
FSV Oberwalluf
FSV OberwallufOberwalluf II
1
1
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
SV 1922 Walsdorf
SV 1922 WalsdorfWalsdorf II
SV Bosporus Eltville
SV Bosporus EltvilleBosporus E.
1
2
Abpfiff

Gestern, 12:45 Uhr
TSG Wörsdorf
TSG WörsdorfWörsdorf II
SG Hünstetten
SG HünstettenHünstetten
4
2
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SG Schlangenbad
SG SchlangenbadSchlangenbad II
SG Meilingen
SG MeilingenMeilingen II
2
1

