B-Liga: Zusammenhalt ist der Schlüssel für Breitenbrunn

Chris Volk und die GSV Breitenbrunn sind drauf und dran, in die A-Liga aufzusteigen. Foto: Fupa/Riccardo Billinger

BREITENBRUNN. Wer wird am Ende die Nase vorne haben? In der Fußball-Kreisliga B könnte die GSV Breitenbrunn am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) einen Riesenschritt in Richtung Meisterschaft machen. Im Schlagerspiel gegen Verfolger TV Hetzbach wäre ein Erfolg fast schon die halbe Miete für die Meisterschaft. Aber so weit ist es noch lange nicht, denn mit den Hetzbachern gastiert eine spielerisch sehr geschlossene Mannschaft im Lützelbacher Ortsteil, der durchaus eine Überraschung zuzutrauen ist.

Die Lage kann kaum spannender sein: Breitenbrunn führt mit vier Punkten vor der SSV Brensbach II und trifft am 3. Mai im Gersprenztal direkt auf die Lackner-Elf. Hetzbach rückt mit wiederum vier Punkten Rückstand auf Platz vier vor und liegt wiederum vier Zähler hinter den Brensbachern. Noch sind sechs Spieltage zu bestreiten. Die GSV hat das vermeintlich leichtere Restprogramm als beispielsweise Brensbach II.

Die GSV ist seit elf Spielen unbesiegt, kassierte in über 990 Spielminuten lediglich drei Gegentore. Das Selbstvertrauen für den ganz großen Sprung scheint vorhanden zu sein. Das Geheimnis des Erfolges erklärt der Sportliche Leiter Mirco Olt: „Wir haben in der Winterpause eine kleine, aber sehr effiziente Systemumstellung vollzogen, die uns in die Lage versetzt, zwischen zwei Systemen zu switchen. Immer mit einem der Ehrhardt-Brüder und Spielertrainer Chris Volk in der Innenverteidigung, sowie Nico Greim auf der zentralen Position vor der Kette, haben wir hinten viel Stabilität hereinbekommen. Außerdem ist der Zusammenhalt der Mannschaft enorm.“

Chancenwucher ein Breitenbrunner Problem

Es wird also richtig schwer für den TV Hetzbach. Auch für Hetzbach ist der Zug in Richtung A-Liga noch nicht abgefahren. Die Aufstiegsrelegation dürfte in der Oberzent noch immer ein Thema sein. Breitenbrunn ist aktuell der schwerste Gegner für den Turnverein, das belegen auch die zwei letzten Spiele gegen die Spvgg. Kinzigtal (3:0) und beim SV Beerfelden (3:0). Einziges Manko ist die Chancenverwertung. „Wenn wir gegen Hetzbach so viele Chancen liegen lassen, wie wir es in Beerfelden taten, dann wird es schwierig mit dem Pflichtsieg“, sagt Mirco Olt.



