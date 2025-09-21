B-Liga: Zotzenbacher lassen Punkte liegen

Bergstraße. In der B-Liga kam der Tabellenzweite FSV Zotzenbach nicht über ein 4:4 (3:3) gegen die SG Nordheim-Wattenheim hinaus, hatte aber sein Team gewaltig umstellen müssen.

Für Stammtorhüter Schuch (Urlaub) ging Innenverteidigung Patrick Appelt zwischen die Pfosten. „Uns fehlt derzeit einfach die Konstanz, und das führt auch zu individuellen Fehlern“, bedauerte FSV-Abteilungsleiter Florian Weis und lobte die SG: „Die haben das ganz gut gemacht. Das Unentschieden geht in Ordnung.“ Tore: 0:1, 1:2 3:3 Bormuth (4., 17., 45.), 1:1 David Rauch (9.), 2:2 Strubel (21.), 3:2, 4:4 Aydogan (35., 80.), 3:4 Bedford (60.). – Schiedsrichter: Brechenser (Finkenbach). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Bormuth.

Immer besser in Schwung kommt die schwach gestartete Tvgg. „Dennoch war es keine einseitige Angelegenheit“, so SVK-Co-Trainer Sascha Schmitt: „Wir haben einige Möglichkeiten liegen lassen, sind nicht konsequent genug in die Zweikämpfe gegangen.“ Ärgerlich war der Gegentreffer zum 2:1. „Diesen Standard hätten wir besser verteidigen müssen“, gab er zu. Tore: 1:0 Aldirmazoglu (29.), 1:1 Rothenstein (42.), 2:1 Elias Bersch (79.), 3:1 Livancic (90.+5). – Schiedsrichter: Tesch (Hassia Dieburg). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/keine.

Zwar war das „kleine“ Derby in den ersten Minuten zerfahren, doch danach hielt es, was es versprochen hatte, und es gab einen offenen Schlagabtausch. Da war für den FC vielleicht auch etwas mehr drin: In der zweiten Minute hielt SV-Keeper Patrick Hartmann einen Foulelfmeter, den er selbst verschuldet hatte. Tore: 0:1 Atali (51.), 1:1 Akin Tekgezen (57., Foulelfmeter). – Schiedsrichter: Justus (SV Sandhausen). – Zuschauer: 150. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen beider Seiten.

Mit Hilfe einiger Akteure aus dem Kader der ersten Mannschaft zeigte die Bürstädter Reserve ein ganz anderes Gesicht als im Spiel zuvor. Hier machte sich gerade das Zusammenspiel zwischen Arda Göktas und dem zweifachen Torschützen Leart Hyseni bemerkbar. Eine gute Zwingenberger Viertelstunde zu Beginn der zweiten Halbzeit reichte so nicht aus. Tore: 1:0, 2:0 Leart Hyseni (5., 65.), 3:0 Krumpholz (87.). – Schiedsrichter: Krause (Ober-Beerbach). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: Hyseni, Göktas/Himaj.

„Da war mehr drin“, konstatierte SVU-Trainer Felix Dalichow. „Die Flockenbacher haben sehr gut verteidigt, doch wir über fast die komplette Spielzeit dominante und haben unsere Chancen genutzt“, freute sich ISC-Trainer Ogün Hanci. Tore: 0:1, 0:2 Conde (35., 67.), 1:2 Eggers (75.). – Schiedsrichter: Gottschalk (TSG Bad König). – Zuschauer: 70. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Diane.

Die Elf von Spielertrainer Alexander Grod blieb erneut den Beweis ihrer Wettbewerbsfähigkeit schuldig. „Immerhin hatten die Gäste in der ersten Halbzeit zwei gute Möglichkeiten“, sagte Thorsten Stalyga, Sportliche Leiter des VfR, der sich bei seiner Elf mehr „konsequent zu Ende gespielt“ wünschte. Tore: Alhammod (5.), Zatima (13.), Utlu (19.), Tubay (21., 72.), Celikkan (35., 50.), Zocco (63.). – Schiedsrichter: Hamid (FSV Oggersheim). – Zuschauer: 60. – Beste Spieler: Tubay/keine.





