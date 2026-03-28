B-Liga: Zotzenbach ist bereit für den ISC

Am 22. Spieltag der Fußball-B-Liga Bergstraße empfängt der FSV Zotzenbach am Sonntag im Topspiel den ISC Fürth. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa

Bergstraße. Bei der SG Gronau hatte sich der FSV Zotzenbach in jüngerer Vergangenheit meist schwergetan, kassierte Abfuhren wie 1:4 (2022 im Pokal) und 1:5 (2022/23 in der Liga). Doch die Odenwälder haben gelernt. Mit einer starken Defensivleistung verdiente sich der Tabellendritte der B-Liga den 2:0 (1:0)-Sieg im Nachholspiel am Donnerstagabend.

Es war der dritte Dreier des FSV in Folge auf fremden Plätzen. „Wir hatten es erhofft, aber nicht erwartet“, sagte FSV-Vorsitzender Roland Agostin. In Gronau waren die Gäste über weite Strecken spielbestimmend, hätten zur Pause höher führen können als 1:0, hatten aber auch Glück, dass die SG bei einer Aktion nur den Pfosten traf. Nach der Pause stand Gronau defensiv stabiler, Torchancen waren beiderseits Mangelware.

„Die Art und Weise, wie wir die Punkte erarbeitet haben, war sehr zufriedenstellend“, lobte Agostin, der sich nun auf das Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den ISC Fürth freut. Es geht um Platz zwei in der Liga. Zotzenbach liegt drei Punkte hinter dem ISC.

Eminent wichtig für den VfR Bürstadt

Morgen, 15:00 Uhr VfR Bürstadt VfR Bürstadt SV Kirschhausen Kirschhausen 15:00 PUSH

Wer vor einigen Wochen gesagt hätte, die Begegnung zwischen dem VfR Bürstadt (Platz sechs) und dem SV Kirschhausen (Platz 14) sei noch nicht im Voraus praktisch entschieden, der hätte sich einiger Kritik erwehren müssen. Ganz offen wird sie auch am Sonntag angesichts der Bürstädter Favoritenstellung nicht sein. Doch diejenigen, die auch dem SVK im Bürstädter Sportcampus etwas zutrauen, werden immer mehr. Und das hängt auch damit zusammen, dass dieser den SV Fürth II zuletzt mit 4:0 bezwang. „Nach der 1:3-Niederlage in Gras-Ellenbach ist das Spiel nun eine ganz wichtige Begegnung für uns“, will Thorsten Stalyga, der Sportliche Leiter des VfR, mit seiner Elf wieder Fuß fassen und das Rennen um den dritten Tabellenplatz wieder aufnehmen. Die Gründe, weswegen es nach der Winterpause nicht so gut bei seiner Mannschaft lief, hat er schnell zusammen: „Wir müssen auf so einige Spieler verzichten. Das war auch der Grund, weswegen wir bei Kirschhausen nach einer Spielverlegung nachgefragt haben. Letztlich aber ohne Erfolg“, sagt er und hofft dennoch, „dass wir die Punkte in Bürstadt behalten“.

„Obwohl wir Außenseiter sind, wollen wir dennoch etwas mitnehmen“, sagt Kirschhausens Trainer Sascha Schmitt. Zwar freut er sich darüber, dass Jason Behrman nach seiner Sperre wieder eingesetzt werden kann, bedauert aber gleichzeitig den Ausfall von Loris Schmitt. Aufgrund seines Kahnbeinbruchs wird er bis zum Saisonende ausfallen.