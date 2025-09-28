B-Liga: Zotzenbach erhält Lob, SCO die Punkte

Olympia Lorsch siegt gegen Zotzenbach. – Foto: Dirk Hedderich (Archiv)

Bergstraße (atth/niwa/ü). „Das war die mit Abstand beste Mannschaft, gegen die wir bisher gespielt haben.“ Das Lob, das Kevin Jährling, Trainer des SC Olympia Lorsch II aussprach, nutzte dem FSV Zotzenbach wenig. Der Tabellendritte der B-Liga verlor am Sonntag mit 1:2 (1:1) bei der Kreisoberligareserve. Die hatte besonders am Ende und in Unterzahl ein hartes Stück Arbeit zu verrichten, um den Favoriten zu bezwingen. „Wir haben das spielerisch sehr gut gelöst“, freute sich Jährling.

Nichts wurde es mit dem Nordheimer Kerwesieg. „Wir hätten 3:0 führen können“, bedauerte Nowa-Abteilungsleiter Austen Bedford, dass die SG nicht nachlegte. Der SVU war bei Standards immer wieder gefährlich. „Unsere Gegentreffer zwei und drei waren vermeidbar“, befand Bedford, der den Sieg der Gäste als etwas „schmeichelhaft“ empfand. Tore: 1:0 Bormuth (7.), 1:1 Otto (41.), 1:2 Weihrich (45.), 1:3 Nag (61.), 2:3 Rico Kronauer (72.). – Schiedsrichter: Dogan (FG 08 Mutterstadt). – Zuschauer: 60 – Beste Spieler: Bormuth. Mehner/Torwart Schütz

„Es war ein Arbeitssieg, und in der ersten halben Stunde waren wir sehr schwach“, wertete Lampertheims Trainer Martin Göring. Die seiner Ansicht nach eher destruktiven Gastgeber hätten auf Konter gelauert. „Da waren wir froh, dass uns unser Torwart Danny Schmidt im Spiel hielt“, lobte Göring. Tore: 0:1 Krumpholz (28.), 1:1 Worthy (34.), 1:2 Tivriz (43.). – Schiedsrichter: Däumler (SV Hahn). – Zuschauer: 80 – Beste Spieler: Lehmann, Sauer/Danny Schmidt, Holzinger, Worthy.

Der Personalnot geschuldet musste Fürths Sportlicher Leiter Dennis Atali zwischen die Pfosten. „Wir müssen uns fragen, warum wir ihn so wenig beschäftigt haben“, sagte Bürstadts Sportlicher Leiter Thorsten Stalyga. Bei 80 Prozent Ballbesitz war ein VfR-Erfolg in jedem Fall drin. „Fürth hat mit seinen wenigen Mitteln alles reingeworfen und hat sich großen Respekt verdient“, lobte Stalyga die Heimelf. Tore: 1:0 Landzettel (23.), 2:0 Wolpert (82.). – Schiedsrichter: El Youssfi (Büttelborn). – Zuschauer: 70. – Beste Spieler: Landzettel/Zatima.

Im immerhin schon dritten Fürther Derby dieser Saison hielten die Gäste zwar gut mit. Letztlich mussten sie aber der spielerischen Überlegenheit des Tabellenzweiten Tribut zollen. ISC-Spielertrainer Ogün Hanci missfiel nur die mangelnde Effektivität seiner Elf. der Gäste, denen er bescheinigte, dass sie „gut von hinten raus spielten.“ Tore: 1:0 Hanci (9.), 2:0 Conde (15.) – Zuschauer: 150 – Beste Spieler: Isik/Zink.