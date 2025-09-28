 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Olympia Lorsch siegt gegen Zotzenbach.
Olympia Lorsch siegt gegen Zotzenbach. – Foto: Dirk Hedderich (Archiv)

B-Liga: Zotzenbach erhält Lob, SCO die Punkte

Jährling zeigt Respekt vor FSV +++ ISC gewinnt Fürther Derby

Bergstraße (atth/niwa/ü). „Das war die mit Abstand beste Mannschaft, gegen die wir bisher gespielt haben.“ Das Lob, das Kevin Jährling, Trainer des SC Olympia Lorsch II aussprach, nutzte dem FSV Zotzenbach wenig. Der Tabellendritte der B-Liga verlor am Sonntag mit 1:2 (1:1) bei der Kreisoberligareserve. Die hatte besonders am Ende und in Unterzahl ein hartes Stück Arbeit zu verrichten, um den Favoriten zu bezwingen. „Wir haben das spielerisch sehr gut gelöst“, freute sich Jährling.

„Wir haben nicht zu unserem Spiel gefunden“, klagte SVZ-Trainer Elmi Berisha. Tore: 0:1 Bagci (11.), 1:1 Yagiz (38.), 1:2 Fink (50.), 2:2 Yagiz (55.), 2:3, 2:4 Seitz (57./59.).


