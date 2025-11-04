Der VfR (hier im grünen Trikot) behielt gegen Kohlheck die Oberhand. – Foto: Frank Abendschein - Archiv

B-Liga: Zittersieg für den VfR gegen Kohlheck Trotz mehr Spielanteilen "nur" ein knappes 3:2 +++ Westend verliert bei di Lorenzo-Rückkehr +++ Munzur nach Pokalfight souverän +++

Wiesbaden. In der B-Liga musste der VfR trotz mehr Spielanteilen gegen den SC Kohlheck lange zittern und gewann knapp mit 3:2. „Das passiert, wenn du deine Tore vorne nicht machst. Überlegen waren wir eigentlich“, berichtete Abteilungsleiter Lienhard Schreiber. Maltsin Antti, Faissal Wardak und Faisal Daudi schossen den VfR zum Sieg.

Für Kohlheck trafen Till Hamm und Moritz Thrun. Der Schiedsrichter der Partie kam aus Offenbach, was beim VfR nicht nur für Freude über sportliche Bekanntschaften aus anderen Kreisen sorgte. „Die Fahrtkosten sind für uns schon eine enorme Belastung. Vor allem, wenn man sonntags keine Unmengen an Zuschauern da hat", merkt Schreiber an.