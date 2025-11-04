B-Liga: Zittersieg für den VfR gegen Kohlheck

Wiesbaden. In der B-Liga musste der VfR trotz mehr Spielanteilen gegen den SC Kohlheck lange zittern und gewann knapp mit 3:2. „Das passiert, wenn du deine Tore vorne nicht machst. Überlegen waren wir eigentlich“, berichtete Abteilungsleiter Lienhard Schreiber. Maltsin Antti, Faissal Wardak und Faisal Daudi schossen den VfR zum Sieg.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Für Kohlheck trafen Till Hamm und Moritz Thrun. Der Schiedsrichter der Partie kam aus Offenbach, was beim VfR nicht nur für Freude über sportliche Bekanntschaften aus anderen Kreisen sorgte. „Die Fahrtkosten sind für uns schon eine enorme Belastung. Vor allem, wenn man sonntags keine Unmengen an Zuschauern da hat“, merkt Schreiber an.
Munzur gewann nach dem Pokalfight gegen Hellas, der nur knapp im Elfmeterschießen verloren wurde, souverän mit 5:0 in Amöneburg. Westend verlor bei der Giuseppe-di Lorenzo-Rückkehr mit 3:6 bei der Germania-Reserve.
Die Partien des Spieltags im Überblick: