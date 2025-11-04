 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Der VfR (hier im grünen Trikot) behielt gegen Kohlheck die Oberhand.
Der VfR (hier im grünen Trikot) behielt gegen Kohlheck die Oberhand. – Foto: Frank Abendschein - Archiv

B-Liga: Zittersieg für den VfR gegen Kohlheck

Trotz mehr Spielanteilen "nur" ein knappes 3:2 +++ Westend verliert bei di Lorenzo-Rückkehr +++ Munzur nach Pokalfight souverän +++

Wiesbaden. In der B-Liga musste der VfR trotz mehr Spielanteilen gegen den SC Kohlheck lange zittern und gewann knapp mit 3:2. „Das passiert, wenn du deine Tore vorne nicht machst. Überlegen waren wir eigentlich“, berichtete Abteilungsleiter Lienhard Schreiber. Maltsin Antti, Faissal Wardak und Faisal Daudi schossen den VfR zum Sieg.



Für Kohlheck trafen Till Hamm und Moritz Thrun. Der Schiedsrichter der Partie kam aus Offenbach, was beim VfR nicht nur für Freude über sportliche Bekanntschaften aus anderen Kreisen sorgte. „Die Fahrtkosten sind für uns schon eine enorme Belastung. Vor allem, wenn man sonntags keine Unmengen an Zuschauern da hat“, merkt Schreiber an.

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
VfR Wiesbaden
VfR WiesbadenVfR Wiesb.
1. SC Kohlheck
1. SC KohlheckKohlheck
3
2
Abpfiff

Munzur gewann nach dem Pokalfight gegen Hellas, der nur knapp im Elfmeterschießen verloren wurde, souverän mit 5:0 in Amöneburg. Westend verlor bei der Giuseppe-di Lorenzo-Rückkehr mit 3:6 bei der Germania-Reserve.

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
SpVgg Amöneburg
SpVgg AmöneburgAmöneburg
S.K.C. Munzur Wiesbaden
S.K.C. Munzur WiesbadenMunzur WI
0
5
Abpfiff

Die Partien des Spieltags im Überblick:

So., 02.11.2025, 11:00 Uhr
Freie Turnerschaft Wiesbaden
Freie Turnerschaft WiesbadenFT Wiesbaden II
TuS 05 Kostheim
TuS 05 Kostheim05 Kostheim
4
3

So., 02.11.2025, 12:00 Uhr
SG Germania Wiesbaden
SG Germania WiesbadenGermania Wi. II
VfB Westend Wiesbaden
VfB Westend WiesbadenVfB Westend
6
3
Abpfiff

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
SV Bosna 04 Wiesbaden
SV Bosna 04 WiesbadenSV Bosna 04
1. FSV Schierstein
1. FSV Schierstein1. FSV 08 II
0
3
Abpfiff

So., 02.11.2025, 12:00 Uhr
TSG 1846 Mainz-Kastel
TSG 1846 Mainz-KastelKastel 46 II
SV Italia Wiesbaden
SV Italia WiesbadenSV Italia WI
3
1
Abpfiff

So., 02.11.2025, 12:00 Uhr
FV Delkenheim
FV DelkenheimDelkenheim II
SKG 23 Wiesbaden
SKG 23 WiesbadenSKG 23 Wiesbaden II
6
1
Abpfiff

