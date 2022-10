B-Liga: Zehn starke Hofheimer Argumente FVH fertigt SG Gronau 10:1 ab +++ Trotz des 7:0 sieht Trainer da Silva Mängel bei seinem SVK

Bergstraße. Ein torreiches Wochenende erlebten die Zuschauer in der Fußball-B-Liga. 47 Treffer fielen in den sechs Spielen. Besonders torhungrig war der FV Hofheim beim 10:1 gegen Aufsteiger SG Gronau. Als ebenfalls treffsicher erwies sich der SV Kirschhausen gegen eine erneut ersatzgeschwächte SG Lampertheim II.

SV Kirschhausen – SG Lampertheim II 7:0 (3:0). Trotz des deutlichen Heimsieges war Kirschhausens Trainer Miguel da Silva nicht komplett zufrieden. „In der zweiten Halbzeit haben wir die Angriffe nicht optimal zu Ende gespielt. Jeder wollte ein Tor beisteuern und hat es mit Distanzschüssen versucht. Das ist eine Art Fußball, die mir nicht so gut gefällt“, kritisierte da Silva. Freilich: Die SG trat einmal mehr ersatzgeschwächt an. So stand mit Iljas Nur ein Feldspieler zwischen den Pfosten. „Ich kann der jungen Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat alles versucht, hatte gegen einen abgezockten Gegner aber keine Chance“, erkannte SG-Sprecher Rudi Bräunig, der dem SVK eine „clevere Spielweise“ attestierte.

Tore: 1:0 Rettig (5.), 2:0, 3:0 Brunken (20., 40.), 4:0 Langner (50.), 5:0, 6:0, 7:0 Emig (55., 57., 89.). – Schiedsrichter: Volk (Modautal). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen auf beiden Seiten.

FV Hofheim – SG Gronau 10:1 (3:1). Hofheims Trainer Maximilian von Dungen war nach dem Kantersieg weitgehend zufrieden, auch wenn es vor allem vor der Pause noch nicht so optimal lief. „Wir gehen früh in Führung, setzen den Gegner auch gut unter Druck und hatten weitere Torchancen. Da haben wir einiges liegenlassen“, erkannte der Übungsleiter, der nach der Pause ein zielgerichteteres Spiel sah. Den zweistelligen Erfolg wollte von Dungen aber nicht zu hoch hängen: „Gronau hatte personell doch einige Probleme.“ Spätestens nach dem 5:1 durch Hofheims Besten, Vassilios Theodorou traf dreimal, war das Spiel gelaufen.

Tore: 1:0 Theodorou (4.), 2:0 Schüssler (8.), 2:1 Würsching (20.), 3:1 Baunach (41.), 4:1 Theodorou (47.), 5:1 Theodorou (50.), 6:1 Schüssler (58.), 7:1 Hödl (63.), 8:1 Haser (70.), 9:1 Schön (80.), 10:1 Seitz (88.). – Schiedsrichter: Iqli (Frankenthal). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: Theodorou/keine.

TSV Weiher – SV Affolterbach 1:3 (1:0). Matchwinner war Fabio Sattler. Der Affolterbacher Offensivakteur steuerte zwei Tore selbst bei und bereitete den Treffer von Spielertrainer Alexander Theobald vor. War es in der ersten Halbzeit noch ein ausgeglichenes Spiel mit vielen Zweikämpfen und wenigen Torchancen, änderte sich das nach der Pause. „Mit Wiederanpfiff haben wir viel Druck entwickelt und Weiher phasenweise an die Wand gespielt“, so Theobald. Da trug die Umstellung auf Dreierkette und Zweier-Sturm Früchte.

Tore: 1:0 Stäckler (27.), 1:1 Alexander Theobald (52.), 1:2 Sattler (59.), 1:3 Sattler (70.). – Schiedsrichter: Mütz (Auerbach). – Zuschauer: 70. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Sattler.

SV Fürth II – SG Hüttenfeld 7:1 (4:0). Die Fürther starteten furios und lagen bereits zur Pause klar vorne. „Wir hatten uns vorgenommen, offensiver ins Spiel zu gehen. Das haben wir gut umgesetzt“, freute sich SV-Co-Trainer Kai Brehm nach dem zweiten Saisonsieg. Brehm gefiel, wie seine Spieler den Gegner früh attackierten. „Insgesamt gesehen ist das Ergebnis vielleicht etwas zu hoch. Trotzdem war diese geschlossene Leistung enorm wichtig für uns“, lobte Brehm.