Voller Einsatz: Der VfR Würzberg (rechts Cetin Kapan) will weiter nach oben. Foto: Herbert Krämer

B-Liga: Würzberg will einen »Fight liefern« VfR Würzberg will weiter nach oben

WÜRZBERG. Endspurt: Noch zwei Spieltage bis zur Winterpause, und noch ist nicht klar, wer am Jahresende in der Kreisliga B vorne stehen wird. Mehrere Möglichkeiten bieten sich an.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Dem VfR Würzberg war der Kampf um die Aufstiegsplätze zugetraut worden, doch eine ganze Reihe von Verletzten und beruflichen Verpflichtungen haben die Fußballer um Trainer Björn Bohländer ausgebremst. Jetzt empfängt der VfR zum Derby das Spitzenteam des VfL Michelstadt II (15 Uhr) und könnte auf den letzten Metern des ersten Saisonabschnitts noch einigen Boden gutmachen.

Im Michelstädter Derby zählen Zahlen nicht Sechs Punkte hinter der Spitzengruppe, zwölf Zähler zu einem Aufstiegsplatz und zwei Spiele im Rückstand, rangiert der VfR derzeit auf Platz zehn. Aber alle diese Zahlen zählen nicht, wenn es zum Michelstädter Stadtderby kommt. Das letzte Aufeinandertreffen entschied der VfR in Michelstadt für sich. Es ist eben auch ein Aufeinandertreffen, welches die Emotionen hervor wühlt, zumal viele ehemalige Michelstädter heute das Trikot des VfR tragen. Viel mehr werden Trainer Björn Bohländer die verletzungs- und beruflich bedingten Ausfälle sorgen: Torgarant Mehmet Bilgic ist noch immer nicht einsatzfähig, Noah Neff ist dagegen wieder einsatzfähig, Angreifer Bilal Majdalawi fällt mit Rückenproblemen weiter aus, und Co-Spielertrainer Ugurtan Kizilyar laboriert noch an seinem Außenbandriss. Lars Schwöbel dagegen ist wieder sporadisch einsatzbereit. Nicht gut sieht es in der Kette aus, wo auch noch die beiden Außenverteidiger Cetin Capan (Bandscheibe) und Azad Özkan (Umzug) einen qualitativ schwerwiegenden Ausfall darstellen.