B-Liga: Würzberg will einen »Fight liefern«

WÜRZBERG. Endspurt: Noch zwei Spieltage bis zur Winterpause, und noch ist nicht klar, wer am Jahresende in der Kreisliga B vorne stehen wird. Mehrere Möglichkeiten bieten sich an.
Dem VfR Würzberg war der Kampf um die Aufstiegsplätze zugetraut worden, doch eine ganze Reihe von Verletzten und beruflichen Verpflichtungen haben die Fußballer um Trainer Björn Bohländer ausgebremst. Jetzt empfängt der VfR zum Derby das Spitzenteam des VfL Michelstadt II (15 Uhr) und könnte auf den letzten Metern des ersten Saisonabschnitts noch einigen Boden gutmachen.
Sechs Punkte hinter der Spitzengruppe, zwölf Zähler zu einem Aufstiegsplatz und zwei Spiele im Rückstand, rangiert der VfR derzeit auf Platz zehn. Aber alle diese Zahlen zählen nicht, wenn es zum Michelstädter Stadtderby kommt. Das letzte Aufeinandertreffen entschied der VfR in Michelstadt für sich. Es ist eben auch ein Aufeinandertreffen, welches die Emotionen hervor wühlt, zumal viele ehemalige Michelstädter heute das Trikot des VfR tragen. Viel mehr werden Trainer Björn Bohländer die verletzungs- und beruflich bedingten Ausfälle sorgen: Torgarant Mehmet Bilgic ist noch immer nicht einsatzfähig, Noah Neff ist dagegen wieder einsatzfähig, Angreifer Bilal Majdalawi fällt mit Rückenproblemen weiter aus, und Co-Spielertrainer Ugurtan Kizilyar laboriert noch an seinem Außenbandriss. Lars Schwöbel dagegen ist wieder sporadisch einsatzbereit. Nicht gut sieht es in der Kette aus, wo auch noch die beiden Außenverteidiger Cetin Capan (Bandscheibe) und Azad Özkan (Umzug) einen qualitativ schwerwiegenden Ausfall darstellen.
„Letzte Saison hätten wir über unseren Kader diese vielen Ausfälle nicht kompensieren können. Wir sind mit unseren 26 Punkten somit auch noch voll im Soll. Das Mannschaftsgefüge derer, die da waren, hat ganz gut gepasst“, sagt der VfR-Coach. Die letzten beiden Spiele vermitteln ein sehr differenziertes Bild: Beim 2:0 gegen Haingrund lieferte der VfR eine geschlossene Mannschaftsleistung trotz vieler Ausfälle und dadurch schwächerer Breite. Das 0:2 bei der SG Sandbach II schmerzt weiter, denn der VfR stand eigentlich gut, verschob richtig stark und wurde aber durch zwei individuelle Fehler um den Lohn des gezeigten Engagements gebracht. „Wir müssen einen Fight liefern, wenn wir gewinnen wollen – und das wollen wir auf jeden Fall.“