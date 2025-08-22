Moritz Michl Foto: Fupa/Jan-Niclas Grömling

B-Liga: Worfeldens Michl mit Dreierpack Moritz Michl ist der Mann des Tages bei der TSG Worfelden beim Sieg gegen Goddelau +++ Alemannia Königstädten siegt gegen Gustavsburg.

Königstädten/Worfelden (abi). Mit einem 5:3-Sieg über A-Liga-Absteiger Germania Gustavsburg haben sich die jungen Fußballer von Alemannia Königstädten am Donnerstag in die Top Vier der B-Liga Groß-Gerau vorgeschoben.

Do., 21.08.2025, 19:00 Uhr SV Alemannia Königstädten Königstädten Germania Gustavsburg Gustavsburg 5 3 Abpfiff

Zur Halbzeit 3:1 vorn, kassierte die Alemannia in Unterzahl den Anschlusstreffer, konnte aber schnell auf 4:2 erhöhen und behielt mit 5:3 die Oberhand. „Ein verdienter Sieg, aber wir müssen uns noch steigern, vor allem bei der Chancenverwertung“, betonte Trainer Garo Kiren. Bitter für Gustavsburg: Gegen Ende verletzte sich Kapitän Christopher Pfeifer schwer am Fuß und fällt nun einige Wochen aus. Tore: 0:1 Jan Olaf Boomgaarden (16.), 1:1 Sahin (30.), 2:1 Castro Diaz (42.), 3:1 Bertino (45.+2), 3:2 Minuth (72.), 4:2 Sahin (78.), 5:2 Hailu (88.), 5:3 Ibrahim (89.). Gelb-Rot: Castro Diaz (Alemannia/61.).