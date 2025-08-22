B-Liga: Worfeldens Michl mit Dreierpack

Königstädten/Worfelden (abi). Mit einem 5:3-Sieg über A-Liga-Absteiger Germania Gustavsburg haben sich die jungen Fußballer von Alemannia Königstädten am Donnerstag in die Top Vier der B-Liga Groß-Gerau vorgeschoben.
Zur Halbzeit 3:1 vorn, kassierte die Alemannia in Unterzahl den Anschlusstreffer, konnte aber schnell auf 4:2 erhöhen und behielt mit 5:3 die Oberhand. „Ein verdienter Sieg, aber wir müssen uns noch steigern, vor allem bei der Chancenverwertung“, betonte Trainer Garo Kiren. Bitter für Gustavsburg: Gegen Ende verletzte sich Kapitän Christopher Pfeifer schwer am Fuß und fällt nun einige Wochen aus. Tore: 0:1 Jan Olaf Boomgaarden (16.), 1:1 Sahin (30.), 2:1 Castro Diaz (42.), 3:1 Bertino (45.+2), 3:2 Minuth (72.), 4:2 Sahin (78.), 5:2 Hailu (88.), 5:3 Ibrahim (89.). Gelb-Rot: Castro Diaz (Alemannia/61.).
„Wir sind sehr zufrieden mit unserer Leistung und haben ein gutes Spiel abgeliefert – pünktlich zur Kerb. Den Matchplan von Coach Roberto Cucculliu konnten die Jungs ideal umsetzen“, lobte TSG-Pressesprecher Maximilian Thomas. Dabei glänzte Moritz Michl mit drei Treffern, darunter „ein Traumtor aus 37 Metern“. Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Michl (28., 31., 47.), 3:1 Heger (73.).