B-Liga: Wie stabil ist Breitenbrunn?

Odenwald. Von Mittwoch bis Freitag kommt es in den Odenwälder Kreisligen A und B zu insgesamt sechs Partien. In der B-Liga wird sich zeigen, wie stabil Spitzenreiter GSV Breitenbrunn wirklich ist, denn die Begegnung beim TSV Günterfürst II wird alles andere als ein Zuckerschlecken.

In der B-Liga spielen am Mittwoch A-Liga-Absteiger TV Hetzbach gegen die Kreisoberliga-Reserve der SG Bad König/Zell (19.30 Uhr). Der TVH gewann beide Spiele zum Auftakt. Zunächst mit 1:0 beim TV Fränkisch-Crumbach II, dort allerdings noch etwas holprig. Aber schon beim 2:0 gegen die bis dahin unbesiegte SG Sandbach II fiel der Erfolg überzeugend aus.

Ebenfalls am Mittwochabend treffen zeitgleich der SV Lützel-Wiebelsbach II und der TV Fränkisch-Crumbach II aufeinander. Mit einem klaren Heimsieg würden die Lützelbacher um Trainer Max Herrschaft bis auf Rang zwei klettern.

Weiter geht es in der B-Liga am Donnerstag (19.30 Uhr), wenn Tabellenführer GSV Breitenbrunn beim TSV Günterfürst II antreten muss. Die Günterfürster haben nach dem bitteren 1:5 zum Ligastart Redaktion gezeigt, siegten bei der Spvgg. Kinzigtal und bei der SG Hainstadt. Auf Breitenbrunn wartet eine harte Prüfung mit offenem Spielausgang.

Fr., 22.08.2025, 18:30 Uhr TSG Steinbach Steinbach II KSV Haingrund Haingrund 18:30 PUSH

Am Freitag (18.30 Uhr) steht dann die Partie zwischen der TSG Steinbach II und Aufsteiger KSV Haingrund an. Nach dem 2:2 gegen Spitzenreiter GSV Breitenbrunn ist die TSG II endgültig in dieser neuen Saison und Spielklasse angekommen. Starke Werte über den Kampf und die Willenskraft lassen die Steinbacher auf den zweiten Saisonsieg hoffen. Dass die Haingrunder aber nicht chancenlos sein werden, bewiesen sie beim 6:3-Sieg in Bullau, als sie einen 0:2-Rückstand in einen am Ende klaren Sieg verwandelten.