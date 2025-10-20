 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Der FC Hettenhain konnte sich über wichtige Punkte gegen den Abstieg freuen.
Der FC Hettenhain konnte sich über wichtige Punkte gegen den Abstieg freuen. – Foto: Felix Gröner - Archiv

B-Liga: Wichtiger Dreier für den 1.FC Hettenhain

FCH besiegte die SG Schlangenbad II und sammelt Punkte gegen den Abstieg

Rheingau-Taunus. Der 1. FC Hettenhain sammelte mit dem 5:1-Heimerfolg gegen die SG Schlangenbad II wichtige drei Punkte im Abstiegskampf. „Eine sehr konzentrierte Leistung. Speziell einige enge Situationen liefen in unsere Richtung. Wir haben mit Einstellung und Kampf diese Fifty-Fifty-Duelle jedoch auch auf unsere Seite gezogen“, freute sich Hettenhains Sportlicher Leiter Stefan Rosentreter.

Beim FC Hettenhain kommt Markus Jost in Schwung

Steffen Jude per Doppelpack und Markus Jost per Dreierpack schossen die Hettenhainer zum Sieg. Besonders freute sich Rosentreter für Sommer-Neuzugang Markus Jost (kam vom TuS Kemel), der immer besser in Schwung komme.

Gestern, 15:00 Uhr
1. FC Hettenhain
1. FC HettenhainHettenhain
SG Schlangenbad
SG SchlangenbadSchlangenbad II
5
1
Abpfiff

„Wir werden keine Luftschlösser bauen“, gehe es laut Rosentreter für die Mannschaft diese Saison zunächst nur darum, den Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen. Durch den Sieg zogen die Hettenhainer an der Schlangenbad-Zweiten vorbei, auf Platz zwölf.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 15:00 Uhr
Baris Spor Idstein
Baris Spor IdsteinBaris Sp. I.
SG Meilingen
SG MeilingenMeilingen II
3
1
Abpfiff

Do., 30.10.2025, 20:00 Uhr
SC 1928 Daisbach
SC 1928 DaisbachSC Daisbach
JSG Aarbergen
JSG AarbergenAarbergen
20:00live

Gestern, 14:00 Uhr
GSV Born
GSV BornBorn
SV Wisper Lorch
SV Wisper LorchWisper Lorch
2
5
Abpfiff
+Video

Gestern, 12:30 Uhr
SG Eltville / Erbach
SG Eltville / ErbachSG Eltville II
TSG Wörsdorf
TSG WörsdorfWörsdorf II
2
3
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
SV 1919 Johannisberg
SV 1919 JohannisbergJohannisberg II
SV 1922 Walsdorf
SV 1922 WalsdorfWalsdorf II
3
2
Abpfiff

Gestern, 12:45 Uhr
FSV Oberwalluf
FSV OberwallufOberwalluf II
SV Bosporus Eltville
SV Bosporus EltvilleBosporus E.
2
3
Abpfiff

Do., 16.10.2025, 19:30 Uhr
FC Limbach
FC LimbachLimbach
SG Hünstetten
SG HünstettenHünstetten
1
3
Abpfiff

