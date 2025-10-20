B-Liga: Wichtiger Dreier für den 1.FC Hettenhain

Rheingau-Taunus. Der 1. FC Hettenhain sammelte mit dem 5:1-Heimerfolg gegen die SG Schlangenbad II wichtige drei Punkte im Abstiegskampf. „Eine sehr konzentrierte Leistung. Speziell einige enge Situationen liefen in unsere Richtung. Wir haben mit Einstellung und Kampf diese Fifty-Fifty-Duelle jedoch auch auf unsere Seite gezogen“, freute sich Hettenhains Sportlicher Leiter Stefan Rosentreter.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Steffen Jude per Doppelpack und Markus Jost per Dreierpack schossen die Hettenhainer zum Sieg. Besonders freute sich Rosentreter für Sommer-Neuzugang Markus Jost (kam vom TuS Kemel), der immer besser in Schwung komme.

„Wir werden keine Luftschlösser bauen“, gehe es laut Rosentreter für die Mannschaft diese Saison zunächst nur darum, den Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen. Durch den Sieg zogen die Hettenhainer an der Schlangenbad-Zweiten vorbei, auf Platz zwölf.

Die Partien des Spieltags im Überblick: