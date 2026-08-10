 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

B-Liga Wi: SV Bosna zollt Personalknappheit Tribut

SV Bosna muss zur Pause Segel streichen +++ Kostheim 05 mit Zittern zum Derbysieg

von Alexander Knittel · Gestern, 16:30 Uhr · 0 Leser
Trotz Teamgeist muss der SV Bosna zur Halbzeit das Auftaktspiel gegen den SV Italia abbrechen
Trotz Teamgeist muss der SV Bosna zur Halbzeit das Auftaktspiel gegen den SV Italia abbrechen – Foto: Frank Abendschein (Archiv)

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So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SV Bosna 04 Wiesbaden
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Abgebrochen

Sportsgeist wollte der SV Bosna 04 zum Auftakt in der B-Liga beweisen. Das gelang auch 45 Minuten lang. „Wir hatten 15 urlaubs- und verletzungsbedingte Absagen. Ich wollte nicht einen Tag vor dem Spiel absagen, deswegen sind wir mit zehn Mann angetreten. Selbst ich habe nochmal die Schuhe geschnürt. Zur Halbzeit hatten wir dann vier Verletzungen und es ging nicht mehr weiter für uns“, schildert SVB-Vorsitzender Fahrudin Dzinic den Grund für das Aus zur Pause beim Stand von 0:7.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
TuS 05 Kostheim
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SpVgg Amöneburg
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4
3
Abpfiff

Ein „gut besuchtes Derby mit super Stimmung“ erlebte Kostheim 05-Trainer Thomas Nikelski gegen die Sportvereinigung Amöneburg. „Wir haben unsere Chancen nicht genutzt und es so unnötig spannend gehalten. Amöneburg hat es klasse gemacht und seine Möglichkeiten konsequent genutzt. So war das Spiel bis zum Ende offen“, zitterte Nikelski lange. Nach 3:1 und 3:3 hieß es am Ende 4:3 für die 05er.