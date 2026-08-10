B-Liga Wi: SV Bosna zollt Personalknappheit Tribut

Trotz Teamgeist muss der SV Bosna zur Halbzeit das Auftaktspiel gegen den SV Italia abbrechen – Foto: Frank Abendschein (Archiv)

Sportsgeist wollte der SV Bosna 04 zum Auftakt in der B-Liga beweisen. Das gelang auch 45 Minuten lang. „Wir hatten 15 urlaubs- und verletzungsbedingte Absagen. Ich wollte nicht einen Tag vor dem Spiel absagen, deswegen sind wir mit zehn Mann angetreten. Selbst ich habe nochmal die Schuhe geschnürt. Zur Halbzeit hatten wir dann vier Verletzungen und es ging nicht mehr weiter für uns“, schildert SVB-Vorsitzender Fahrudin Dzinic den Grund für das Aus zur Pause beim Stand von 0:7.



