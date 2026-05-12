B-Liga Wi: Spitzenteams patzen im Endspurt

Munzur verliert und dankt dem SV Italia – Foto: Willi Roth (Archiv)

Verkehrte Welt in der B-Liga: Während die Spvgg. Amöneburg als Schlusslicht plötzlich wieder gewinnen kann, verloren die Aufstiegsaspiranten SKC Munzur und VfR Wiesbaden ihre Spiele. Amöneburg musste zum absoluten Endspiel zur SKG 23 II und lieferte dort. Ein überragender Diano Weiss netzte fünffach und besorgte so den 7:3-Erfolg fast im Alleingang. Der Abstiegskandidat punktete damit erstmals seit Mitte März dreifach. Zwei Punkte auf die 23er beziehungsweise drei Punkte auf den SV Bosna sind es nun nur noch. „Wir glauben weiter daran. Der Sieg wird Kräfte freisetzen“, ist sich der sportliche Leiter Pedro Murillo sicher.

Munzur freute sich über die Niederlage des VfR bei Italia (2:5) und den bestehenden Fünf-Punkte-Vorsprung. Bei der Freien Turnerschaft II verlor man selbst letztlich unglücklich 4:5. „Wir sind zu spät aufgewacht und lagen 0:4 hinten. Nochmal auf 4:4. ranzukommen, ist überragend. Diese Moral müssen wir mitnehmen und das Positive sehen. Das 4:5 kassieren wir in der letzten Minute sehr unglücklich“, bewertet Munzurs Tolga Yildiz die Niederlage nicht über. Auch Blau-Gelb bejubelte den Patzer des VfR und ist nun (bei einem Spiel mehr) auf drei Punkte an Platz zwei herangerückt. „Wir sind das formstärkste Team der Liga und müssen in den letzten beiden Spielen unsere Hausaufgaben machen. Am letzten Spieltag spielen wir um 12.30 Uhr und werden uns dann direkt zu Munzur gegen den VfR auf den Weg machen“, geht Patrick Hüthwohl von Hochspannung bis zum Saisonfinale aus.