B-Liga WI: Espanol am Ziel

Wiesbaden. Die letzten Lichter gingen in Amöneburg erst in den frühen Morgenstunden aus: B-Liga-Dauergast C.D. Espanol hat die Meisterschaft nach dem 4:0 gegen die SKG II sicher und geht kommende Runde in der A-Klasse an den Start. „Es ist alles perfekt gelaufen“, war der Vorsitzende Carsten Zillmann am Montag mit etwas heiserer Stimme immer noch überglücklich. Bei der SKG ließen die Spanier sportlich nichts mehr anbrennen. „Wir hatten alles im Griff, genau wie in den letzten Spielen. Zu keinem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, dass etwas anbrennt. Wir sind einfach glücklich, dass wir es jetzt geschafft haben. Insbesondere nach der Hinrunde habe ich das in dieser Form nicht erwartet. Nach dem knapp verpassten Aufstieg letzte Saison fühlt es sich nochmal besser an“, freute sich Zillmann.