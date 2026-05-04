B-Liga Wi: Bosna siegt dank Blitz-Verstärkung

Das Kellerkind der B-Liga SV Bosna gewinnt mit 5:4 gegen das Top-Team SG Germania II. – Foto: Frank Abendschein (Archiv)

Wiesbaden. B-Ligist SV Bosna 04 landete nach der Blitz-Verstärkung mit Mustafa Bakir und Almir Bruncevic mit dem 5:4 gegen die SG Germania II einen Achtungserfolg. Das Kellerkind zieht damit an der SKG 23 II (1:14-Klatsche in Kostheim) vorbei. „Die beiden haben uns im Mittelfeld sofort enorm weitergeholfen. Es war ein Hin und Her, aber wir haben letztlich verdient gewonnen. Die Jungs haben bis zum Ende gekämpft, wir wollten es unbedingt. In den letzten Spielen müssen wir jetzt so weitermachen“, glaubt Ismail Dzinic weiter an den Klassenerhalt.

In Amöneburg dürfte man derweil nach dem 0:3 beim SV Italia langsam mit der C-Liga planen. Fünf Punkte beträgt nun der Abstand auf die SKG 23 II II. Blau-Gelb überzeugte bei Delkenheims Unterbau (3:2).