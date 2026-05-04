 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

B-Liga Wi: Bosna siegt dank Blitz-Verstärkung

Kellerkind zieht an SKG 23 II vorbei +++ Amöneburg muss Blick in Richtung C-Liga richten

von Alexander Knittel · Heute, 18:36 Uhr · 0 Leser
Das Kellerkind der B-Liga SV Bosna gewinnt mit 5:4 gegen das Top-Team SG Germania II.
Das Kellerkind der B-Liga SV Bosna gewinnt mit 5:4 gegen das Top-Team SG Germania II. – Foto: Frank Abendschein (Archiv)

Verlinkte Inhalte

Kreisliga B Wiesbaden
Kohlheck
Kastel 46 II
Delkenheim II
Amöneburg

Wiesbaden. B-Ligist SV Bosna 04 landete nach der Blitz-Verstärkung mit Mustafa Bakir und Almir Bruncevic mit dem 5:4 gegen die SG Germania II einen Achtungserfolg. Das Kellerkind zieht damit an der SKG 23 II (1:14-Klatsche in Kostheim) vorbei. „Die beiden haben uns im Mittelfeld sofort enorm weitergeholfen. Es war ein Hin und Her, aber wir haben letztlich verdient gewonnen. Die Jungs haben bis zum Ende gekämpft, wir wollten es unbedingt. In den letzten Spielen müssen wir jetzt so weitermachen“, glaubt Ismail Dzinic weiter an den Klassenerhalt.

In Amöneburg dürfte man derweil nach dem 0:3 beim SV Italia langsam mit der C-Liga planen. Fünf Punkte beträgt nun der Abstand auf die SKG 23 II II. Blau-Gelb überzeugte bei Delkenheims Unterbau (3:2).

Gestern, 15:00 Uhr
SV Bosna 04 Wiesbaden
SV Bosna 04 WiesbadenSV Bosna 04
SG Germania Wiesbaden
SG Germania WiesbadenGermania Wi. II
5
4
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
S.K.C. Munzur Wiesbaden
S.K.C. Munzur WiesbadenMunzur WI
1. SC Kohlheck
1. SC KohlheckKohlheck
6
2
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
TuS 05 Kostheim
TuS 05 Kostheim05 Kostheim
SKG 23 Wiesbaden
SKG 23 WiesbadenSKG 23 Wiesbaden II
14
1
Abpfiff

Gestern, 17:00 Uhr
SV Italia Wiesbaden
SV Italia WiesbadenSV Italia WI
SpVgg Amöneburg
SpVgg AmöneburgAmöneburg
3
0
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
VfR Wiesbaden
VfR WiesbadenVfR Wiesb.
1. FSV Schierstein
1. FSV Schierstein1. FSV 08 II
12
0
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
FV Delkenheim
FV DelkenheimDelkenheim II
SV Blau-Gelb Wiesbaden
SV Blau-Gelb WiesbadenBlau-Gelb WI
2
3

Gestern, 12:30 Uhr
TSG 1846 Mainz-Kastel
TSG 1846 Mainz-KastelKastel 46 II
VfB Westend Wiesbaden
VfB Westend WiesbadenVfB Westend
2
3
Abpfiff