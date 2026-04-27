B-Liga Wi: Blau-Gelb leistet mit Derbysieg Munzur Schützenhilfe

Wiesbaden. „Wir standen gemeinsam in der Jubeltraube“, freuten sich Patrick Hüthwohl und der SV Blau-Gelb über eine große Abordnung des SKC Munzur bei den Feierlichkeiten nach dem 4:2-Derbysieg gegen den VfR Wiesbaden. Blau-Gelb leistete für Spitzenreiter Munzur beste Schützenhilfe im Kampf um die Meisterschaft. „Der Sieg ist mehr als verdient. Wir hätten schon zur Pause hoch führen müssen. Kai König, der dreifach traf, hat wieder einmal überragt“, war Hüthwohl überglücklich, ärgerte sich aber zeitgleich: „Wir haben gesehen, was möglich ist. Nächstes Jahr wollen wir dann aufsteigen.“ 250 Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter auch zahlreiche Gäste vom VfR, sorgten für eine überragende B-Liga-Kulisse.