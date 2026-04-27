 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

B-Liga Wi: Blau-Gelb leistet mit Derbysieg Munzur Schützenhilfe

Durch das 4:2 im Derby gegen den VfR Wiesbaden macht der SV Blau-Gelb Wiesbaden den Meisterschaftskampf in der B-Liga nochmal richtig spannend.

von Alexander Knittel · Heute, 18:10 Uhr · 0 Leser
Patrick Hüthwohl peitscht die Feierlichkeiten nach dem Derbysieg ein.
Patrick Hüthwohl peitscht die Feierlichkeiten nach dem Derbysieg ein. – Foto: Frank Abendschein

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Kreisliga B Wiesbaden
Kohlheck
Kastel 46 II
Delkenheim II
Amöneburg

Wiesbaden. „Wir standen gemeinsam in der Jubeltraube“, freuten sich Patrick Hüthwohl und der SV Blau-Gelb über eine große Abordnung des SKC Munzur bei den Feierlichkeiten nach dem 4:2-Derbysieg gegen den VfR Wiesbaden. Blau-Gelb leistete für Spitzenreiter Munzur beste Schützenhilfe im Kampf um die Meisterschaft. „Der Sieg ist mehr als verdient. Wir hätten schon zur Pause hoch führen müssen. Kai König, der dreifach traf, hat wieder einmal überragt“, war Hüthwohl überglücklich, ärgerte sich aber zeitgleich: „Wir haben gesehen, was möglich ist. Nächstes Jahr wollen wir dann aufsteigen.“ 250 Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter auch zahlreiche Gäste vom VfR, sorgten für eine überragende B-Liga-Kulisse.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Blau-Gelb Wiesbaden
SV Blau-Gelb WiesbadenBlau-Gelb WI
VfR Wiesbaden
VfR WiesbadenVfR Wiesb.
4
2

Der VfB Westend, der mit Coach „Pippo“ di Lorenzo verlängert hat, feierte beim 6:0 gegen den FV Delkenheim II einen souveränen Heimsieg.

Gestern, 15:00 Uhr
VfB Westend Wiesbaden
VfB Westend WiesbadenVfB Westend
FV Delkenheim
FV DelkenheimDelkenheim II
6
0
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Italia Wiesbaden
SV Italia WiesbadenSV Italia WI
TuS 05 Kostheim
TuS 05 Kostheim05 Kostheim
12
2
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SKG 23 Wiesbaden
SKG 23 WiesbadenSKG 23 Wiesbaden II
S.K.C. Munzur Wiesbaden
S.K.C. Munzur WiesbadenMunzur WI
0
12
Abpfiff

Do., 23.04.2026, 19:30 Uhr
Freie Turnerschaft Wiesbaden
Freie Turnerschaft WiesbadenFT Wiesbaden II
1. SC Kohlheck
1. SC KohlheckKohlheck
3
0
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SG Germania Wiesbaden
SG Germania WiesbadenGermania Wi. II
TSG 1846 Mainz-Kastel
TSG 1846 Mainz-KastelKastel 46 II
5
4
Abpfiff

Gestern, 11:00 Uhr
1. FSV Schierstein
1. FSV Schierstein1. FSV 08 II
SpVgg Amöneburg
SpVgg AmöneburgAmöneburg
5
2
Abpfiff