B-Liga Wetzlar: So war die bisherige Saison
Teaser KLB WETZLAR: +++ Wer hätte das vor der Spielzeit gedacht? Ein Aufsteiger grüßt von der Tabellenspitze. Oder war es vielleicht zu erwarten? Diese Redaktion hat genauer hingeschaut +++
Wetzlar . Die Fußball-B-Liga Wetzlar ist mit einem überraschenden Tabellenführer in die Winterpause gegangen: Aufsteiger SG Biskirchen/Ulmtal grüßt mit 46 Punkten von der Spitze. Der SC Waldgirmes III und die SG Nauborn/Laufdorf können im neuen Jahr bis auf einen Zähler herankommen, wenn sie ihre ausstehenden Spiele gewinnen.