B-Liga Wetzlar: So war die bisherige Saison Teaser KLB WETZLAR: +++ Wer hätte das vor der Spielzeit gedacht? Ein Aufsteiger grüßt von der Tabellenspitze. Oder war es vielleicht zu erwarten? Diese Redaktion hat genauer hingeschaut +++ von Redaktion · Heute, 11:02 Uhr · 0 Leser

Haben bisher allen Grund zur Freude: Tim Hofmann (2.v.r.), Aaron Dross (verdeckt) und Moritz Theilig (Nummer 6) von der SG Biskirchen/Ulmtal. Da staunt auch Pascal Kessler vom Verfolger SG Nauborn/Laufdorf. © Jenniver Röczey

Wetzlar . Die Fußball-B-Liga Wetzlar ist mit einem überraschenden Tabellenführer in die Winterpause gegangen: Aufsteiger SG Biskirchen/Ulmtal grüßt mit 46 Punkten von der Spitze. Der SC Waldgirmes III und die SG Nauborn/Laufdorf können im neuen Jahr bis auf einen Zähler herankommen, wenn sie ihre ausstehenden Spiele gewinnen.