B-Liga: Westend-Coach zurückgetreten

Wiesbaden. In der B-Liga verkündete Westend-Trainer Sascha Vermeerbergen nach der 1:0-Niederlage bei Bosna seinen Rücktritt. Vermeerbergen reagierte damit auf die sportliche Misere des VfB. Den letzten Sieg gab es im August gegen Kohlheck.

„Sascha ist auf eigenen Wunsch zurückgetreten. Er möchte der Mannschaft einen neuen Impuls ermöglichen. Diesen Schritt von sich aus zu gehen, ehrt ihn. Es ist sehr schade, dass es nicht geklappt hat. Er ist in allen Belangen ein super Kerl. Es ist dieses Jahr auch nicht leicht für uns. Wir haben nicht mehr den Kader aus der vergangenen Saison und viele Ausfälle“, erklärte Westends Michael Fritzsche. Man will zeitnah einen Nachfolger verkünden.