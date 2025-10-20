 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Sascha Vermeerbergen ist nicht mehr Trainer des VfB Westend.
Sascha Vermeerbergen ist nicht mehr Trainer des VfB Westend. – Foto: Timo Babic, VfB Westend

B-Liga: Westend-Coach zurückgetreten

Sascha Vermeerbergen zieht Konsequenzen aus sportlicher Misere

Verlinkte Inhalte

Kreisliga B Wiesbaden
Kohlheck
Kastel 46 II
Delkenheim II
Amöneburg

Wiesbaden. In der B-Liga verkündete Westend-Trainer Sascha Vermeerbergen nach der 1:0-Niederlage bei Bosna seinen Rücktritt. Vermeerbergen reagierte damit auf die sportliche Misere des VfB. Den letzten Sieg gab es im August gegen Kohlheck.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Fritzsche: „Sehr schade, dass es nicht geklappt hat“

„Sascha ist auf eigenen Wunsch zurückgetreten. Er möchte der Mannschaft einen neuen Impuls ermöglichen. Diesen Schritt von sich aus zu gehen, ehrt ihn. Es ist sehr schade, dass es nicht geklappt hat. Er ist in allen Belangen ein super Kerl. Es ist dieses Jahr auch nicht leicht für uns. Wir haben nicht mehr den Kader aus der vergangenen Saison und viele Ausfälle“, erklärte Westends Michael Fritzsche. Man will zeitnah einen Nachfolger verkünden.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Bosna 04 Wiesbaden
SV Bosna 04 WiesbadenSV Bosna 04
VfB Westend Wiesbaden
VfB Westend WiesbadenVfB Westend
1
0
Abpfiff

Kohlheck feierte bei Kostheim 05 eine beachtliche Aufholjagd und egalisierte in der Schlussviertelstunde ein 3:0 zum 3:3.

Gestern, 11:00 Uhr
TuS 05 Kostheim
TuS 05 Kostheim05 Kostheim
1. SC Kohlheck
1. SC KohlheckKohlheck
3
3
Abpfiff

Munzur festigte seine Stellung als Primus und siegte im Heimspiel gegen die Freie Turnerschaft II knapp mit 3:2.

Gestern, 15:00 Uhr
S.K.C. Munzur Wiesbaden
S.K.C. Munzur WiesbadenMunzur WI
Freie Turnerschaft Wiesbaden
Freie Turnerschaft WiesbadenFT Wiesbaden II
3
2
Abpfiff

Die weiteren Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 12:30 Uhr
TSG 1846 Mainz-Kastel
TSG 1846 Mainz-KastelKastel 46 II
SV Blau-Gelb Wiesbaden
SV Blau-Gelb WiesbadenBlau-Gelb WI
1
2

Gestern, 12:30 Uhr
FV Delkenheim
FV DelkenheimDelkenheim II
1. FSV Schierstein
1. FSV Schierstein1. FSV 08 II
3
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
VfR Wiesbaden
VfR WiesbadenVfR Wiesb.
SV Italia Wiesbaden
SV Italia WiesbadenSV Italia WI
2
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SpVgg Amöneburg
SpVgg AmöneburgAmöneburg
SKG 23 Wiesbaden
SKG 23 WiesbadenSKG 23 Wiesbaden II
2
10
Abpfiff

Aufrufe: 020.10.2025, 15:20 Uhr
Alexander KnittelAutor