B-Liga: Wechsel an der Tabellenspitze

Odenwaldkreis. Die SG Sandbach II schlug in der Kreisliga B den bisherigen Spitzenreiter GSV Breitenbrunn mit 3:1, dadurch rückte der TSV Günterfürst vor. Der SV Lützel-Wiebelsbach II stürmte nach dem 2:1 bei Hainstadt/Rai-Breitenbach auf Rang zwei vor.

Die ersten zehn Minuten verschliefen wir völlig, was der Gegner auch prompt zur Führung nutzte. Danach traten die Platzherren immer dominanter auf, bestimmten auch das Geschehen in der zweiten Hälfte. „Wenn wir in der Chancenverwertung etwas konsequenter gewesen wären, dann hätte es einen höheren Sieg gegeben“, sagte Sascha Vetter vom TSV. Tore: 0:1 Luka Jungblut (3.),1:1 Robin Fischer (17.), 2:1 Jan Steinhilber (24.), 3:1 Robin Fischer (48.), 4:1 Schmachtel (65.).

„Die Niederlage für die Rodensteiner fiel schmerzhaft aus. Mehrere Chancen nutzten die Gastgeber nicht und zeigten auch kein besonders gutes Zweikampfhalten. Haingrund war oft einen Schritt schneller. Torfolge: 1:0 Michel Reinheimer (14.), 1:1 Eigentor Crumbach (19.), 1:2 Aaron Risch (23.), 2:2 Lukas Bräunig (28.), 2:3, 2:4 Maximilian Gessner (29., 39.), 2:5 Alec Schönig (45.), 2:6 Risch (50.), 2:7 Gessner (72.), 2:8 Robin Hofferbert (90.).

Marc Gärtner (31.) traf nach gut einer halben Stunde zur Lützelbacher Führung. In einem ansonsten ausgeglichenen Derby besorgte Kevin Zuhlow (33.) kurz darauf den Ausgleich. Als schon alle auf dem Platz mit einem Remis rechneten, schlug der agilere Gast erneut zu: Kemal Kacmax (90.+1) besorgte in der Nachspielzeit den Lützelbacher Siegtreffer.

Der VfL Michelstadt ging früh in Führung: Leon Gürtler (10.) war nach einem Konter zur Stelle. Kurz darauf darauf erhöhte Mirgahni (11.) auf 2:0. In der zweiten Hälfte schwächten sich die Gastgeber selbst: In der 52. Spielminute schickte der Unparteiische TSG-Spieler Burak Keles mit Rot vom Platz. Nur wenig später machte Gürtler per Foulelfmeter das 3:0 und damit alles klar für den VfL.

A-Liga-Top-Torjäger Dennis Uhrig (9., 81.) und auch Serhat Dönmez (37.) schossen die drei Tore für die SGS, wodurch Breitenbrunn an der Spitze ins Straucheln gerät. Schon in der ersten Hälfte trat die SGS II überlegen auf, Dennis Uhrig (36., Kopfball) verpasste das 2:1.

„Das war Balsam für die zuletzt so geschundene Beerfelder Fußball-Seele“, erklärte Robin Hemberger vom SVB. Es war hochverdient, nach durchdachter Vorstellung, bei der wir mehr Chancen herausspielten.“ Tore: 1:0 Tim Löffler (52.), 1:1 Chris Ihrig (54.), 2:1 Benjamin Siegmund (65.) 3:1 Benjamin Pilger (71.), 4:1 Tim Löffler (80.).

Kinzigtal war spielerisch und kämpferisch besser als die Reserve. „Ein Unentschieden wäre gerechter gewesen“, so Christian Thiel. Tore: 1:0 Marco Jerkic (38.), 1:1 Jacob Nonnenmacher (51.), 1:2 Justin Vaupel (76.), 1:3 Aldisi (90.+4).

Bilgic (12.), Majdalawi (51.), Kizilyar (71.) und Ammar (89.) schossen den VfR zum Sieg. „Wir waren die bessere Mannschaft, haben uns aber gegen kämpferische Bullauer schwer getan“, sagt Robert Schuck vom Gast.





