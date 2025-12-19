B-Liga: Warum der FSV Manderbach so erfolgreich spielt

Dillenburg. Wenn der FSV Manderbach ab Ende Februar wieder um Punkte spielt, dann könnte der Fußball-B-Ligist den Start in einen vielversprechenden zweiten Saisonteil erleben. Denn auf Tabellenplatz vier muss das im Sommer neu formierte Team nicht stehenbleiben. Trainer Steven Zabel, der in den vergangenen Tagen für die Saison 2026/2027 zugesagt hat, blickt hoffnungsvoll voraus: „Wir freuen uns auf das, was kommt.“