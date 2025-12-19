Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
B-Liga: Warum der FSV Manderbach so erfolgreich spielt
Teaser KLB DILLENBURG: +++ Trainer Steven Zabel hat beim Fußball-B-Ligisten FSV Manderbach seinen Vertrag verlängert und blickt auf den ersten Saisonteil zurück. Eine Entscheidung war ausschlaggebend +++
Dillenburg. Wenn der FSV Manderbach ab Ende Februar wieder um Punkte spielt, dann könnte der Fußball-B-Ligist den Start in einen vielversprechenden zweiten Saisonteil erleben. Denn auf Tabellenplatz vier muss das im Sommer neu formierte Team nicht stehenbleiben. Trainer Steven Zabel, der in den vergangenen Tagen für die Saison 2026/2027 zugesagt hat, blickt hoffnungsvoll voraus: „Wir freuen uns auf das, was kommt.“