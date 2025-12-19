 2025-12-17T10:26:01.779Z

Ligabericht
Trainer Steven Zabel (links im dunklen Hemd) stellt die Spieler des FSV Manderbach vor einem Stadtmeisterschaftsspiel ein. Im Sommer ahnte niemand, wie rasant sich die Dinge im Herbst entwickeln würden. © Sven Jessen
B-Liga: Warum der FSV Manderbach so erfolgreich spielt

Teaser KLB DILLENBURG: +++ Trainer Steven Zabel hat beim Fußball-B-Ligisten FSV Manderbach seinen Vertrag verlängert und blickt auf den ersten Saisonteil zurück. Eine Entscheidung war ausschlaggebend +++

Dillenburg. Wenn der FSV Manderbach ab Ende Februar wieder um Punkte spielt, dann könnte der Fußball-B-Ligist den Start in einen vielversprechenden zweiten Saisonteil erleben. Denn auf Tabellenplatz vier muss das im Sommer neu formierte Team nicht stehenbleiben. Trainer Steven Zabel, der in den vergangenen Tagen für die Saison 2026/2027 zugesagt hat, blickt hoffnungsvoll voraus: „Wir freuen uns auf das, was kommt.“

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

