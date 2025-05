B-Liga: Vorne alles beim Alten

Odenwaldkreis. Der SV Hummetroth II ist in der Kreisliga B auf Meisterkurs. Wieder ist es ein kampfloses 3:0, diesmal gegen die SG Hainstadt/Rai-Breitenbach, das den Spitzenreiter weiter in Richtung A-Liga-Aufstieg befördert.

Nach nicht einmal einer halben Stunde war die Partie gelaufen: „Wir haben nichts zugelassen, standen defensiv gut, und unser Spiel war drückend überlegen. Kainsbach hatte keine Chance“, übermittelte Holger Sievers vom VfL. Torfolge: 1:0 Kerem Ari (21.), 2:0 und 3:0 Alexander Schreck (22., 29.), 4:0 Mirghani Ahmed (40.), 5:0 Henrik Mertens (55.), 6:0 und 7:0 Tom Grimm (72., 78.).

„Wir besaßen gerade in der ersten Hälfte eine ganze Reihe von Chancen, die wir aber nicht genutzt haben und deswegen zum Seitenwechsel zurücklagen“, kommentierte Bernd Helfer (SVL). Tim Löffler (40.) brachte den SVB in Führung, ein Eigentor (45.) egalisierte den Spielstand. Felix Sasse (45.+3) schoss den Gast erneut in Führung. Duplizität der Ereignisse in Durchgang zwei: Serdar Sancaktar (65.) glich aus, ehe Löffler (73.) den SVB-Sieg festklopfte.

„Unsere Abwehr war zu anfällig, und es war gegen Bullau nicht einfach. Denn der Gast verbarrikadierte sich in der eigenen Hälfte, und so lief nicht allzu viel nach vorne“, analysierte Timo Schmid (SSV). Torfolge: 0:1 Philipp Ihrig (5.), 1:1 Julius Schneider (7.), 2:1 Yazin Kakih (17.), 2:2 Ihrig (27.), 3:2 Akim Keskin (51.), 4:2 Kakih (56.), 4:3 Ihrig (59.), 4:4 Aaron Risch (78.).

Nach Schilderung von Crumbachs Marcus Weber hatte die Rodensteiner Reserve lange Zeit die besseren Chancen: „Hinten heraus blieb uns die Luft weg.“ Und genau in dieser Zeitspanne nutzte der Gast seine Möglichkeiten eiskalt. Torfolge: 1:0 Lucas Bräunig (17.), 2:0 Alessio Procopio (49.), 2:1 Ergin Mehuljic (58.), 2:2 Kizilyar (67.), Aytekin (80.), 2:4 Kizilyar (84.), Mehuljic (86.).

Der Ex-Beerfelder Ammar Ghanam war es, der in der 33. Minute einen lang geschlagenen Ball an der Strafraumgrenze annahm und aus 16 Metern zum 0:1 versenkte. Beide Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken der Partie meist schon im Mittelfeld. „Wir hatten mehr vom Spiel“, fand Sascha Vetter von den Platzherren dennoch. „Wir haben die größeren Spielanteile aber nicht in Tore ummünzen können.“

Amed Gökcen (47., Foulelfmeter), Arian Yildirim (67.) und Aycan Uyanik (72.) besorgten die Sandbacher Treffer. Anfangs operierte die SG II überlegen. Kinzigtal präsentierte sich sehr defensiv, und nach der Pause kam der Spielvereinigung schnell Kraft und Konzentration abhanden.

Philipp Greim (13.) schoss die Breitenbrunner in Führung, ein Eigentor Niklas Römer (19.) brachte den Ausgleich, ehe ein weiteres Eigentor von Joris Anton (28.) die GSV erneut nach vorne brachte. Tim Krauss (58.) war es schließlich, der für Kurstädter zum 2:2-Ausgleich traf. „Es war ein ausgeglichenes Spiel, mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Es ist letztlich leistungsgerecht Unentschieden ausgegangen“, meinte Riccardo Billinger vom GSV.