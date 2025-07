B-Liga: Volk und Hanatschek übernehmen in Breitenbrunn

Lützelbach. Avanciert die GSV Breitenbrunn in der neuen Spielzeit zum Spitzenteam in der Kreisliga B? Die Chancen stehen nicht schlecht, denn die Lützelbacher haben sich breiter aufgestellt und bauen auf ein neues Trainergespann. Der Sportliche Leiter Mirco Olt traut der GSV einiges zu.

Nur gut, dass alle Verantwortlichen die Ruhe bewahrt haben. Breitenbrunn steigerte sich bis zur Winterpause kontinuierlich und kletterte auch aus dem Tabellenkeller. Wie Olt mitteilt, seien gerade in der Urlaubszeit mehrere Ausfälle von Leistungsträger in diesem kleinen Kader nicht zu kompensieren gewesen. Die Mannschaft lieferte gerade nach der Winterpause wieder vorzeigbare Vorstellungen, verlor von den letzten elf Partien lediglich zwei. Noch immer besonders bitter stößt das 1:4 bei der Spielvereinigung Kinzigtal auf, als die GSV eigentlich alle Trümpfe in der Hand hielt, aber gegen einen deutlichen schwächeren Gegner klar unterlag. Nicht zufrieden ist man in Breitenbrunn mit den 64 Toren, die in 30 Spielen erzielt wurden.

Sebastian Hanatscheck, ein starker Angreifer, der von der KSG Vielbrunn in den Lützelbacher Ortsteil gewechselt war und der bis zur Winterpause bereits 16-mal getroffen hatte, verlor nach der Winterpause seine Durchschlagskraft und so wurde es auch mit dem Toreschießen schwieriger. Jetzt aber soll sich bei der GSV einiges ändern: Mit Chris Volk kommt ein neuer erfahrener Spielertrainer, der bereits für den FV Mümling-Grumbach schon in der Gruppenliga und Kreisoberliga spielte. Er bildet mit Sebastian Hanatschek das Trainergespann. Volk ist bei den Breitenbrunnern auf zentraler Position vor der Abwehr oder in der Innenverteidigung zu erwarten. „Ich bin ja schon jahrelang mit Chris Volk in Kontakt gewesen und jetzt war es einfach mal an der Zeit, dass wir etwas gemeinsam machen“, schildert Breitenbrunns Sportlicher Leiter das Zustandekommen von der Verpflichtung des Rimhorners.

Es ist aber nicht nur Chris Volk, der seinen Anker in Breitenbrunn wirft: Mit Rene Reinhard kommt vom FC Rimhorn ein schneller Mann für die Außenbahn, ebenso Gabriel Jäger, der zentral oder über die Flügel kommen kann. Gefreut hat sich Mirco Olt auch über die Verpflichtung von Benedict Möller, der zuletzt bei der KSG Vielbrunn engagiert war. Mohamad Talai spielte zuletzt in Rück-Schippach. Eine Verstärkung sieht Olt auch in Angreifer Marco Fitzenreuter, der beim TSV Neustadt starke Spielzeiten hinlegte. Der GSV Breitenbrunn gelingt damit nicht nur eine Verbreiterung des Kaders, sondern auch ein Qualitätszuwachs. Mit Niklas Römer von der Jugendspielgemeinschaft SG Seckmauern/Breitenbrunn kommt ein weiteres Talent dazu. „Die neue Spielzeit könnte schon für uns interessant werden. Wenn alle Spieler bis zum Auftakt fit werden und wir wieder auf 19 bis 22 Spieler im Training kommen, ist vielleicht ein Vorstoßen unter die ersten Drei möglich“, so Olt abschließend.