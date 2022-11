B-Liga: Vier Schmidt-Treffer beim TSV-Sieg Tabellenführer Neustadt souverän +++ Kinzigtal im Verfolgerduell mit erster Niederlage

ODENWALDKREIS. Die Spielvereinigung Kinzigtal verlor am Sonntag durch das 0:1 im Verfolgerduell gegen den TSV Günterfürst II zum ersten Mal in dieser Spielzeit der Kreisliga B Odenwald. Damit sind die Kinzigtaler Dritter, Spitzenreiter bleibt der TSV Neustadt.

TV Hetzbach II – KSV Haingrund 2:4 (1:4). „Wir haben eigentlich engagiert gespielt, gerieten nach Fehlern aber in Rückstand“, verriet TVH-Trainer Marco Gerbig. Den 0:1-Rückstand von Max Tartler (9.) glich Jonas Kaufmann aus. Dann aber schossen Max Tartler (37./45.) und Luka Tartler (45.) die Haingrunder zur Pause mit 4:1 nach vorn. Das 2:4 von Jonas Kaufmann (72.) brachte keine Wende mehr.

FV Mümling-Grumbach II – TSG Steinbach II 5:1 (2:0). Die Grumbacher Überlegenheit drückte sich schnell in Toren aus: Steffen Horn (26./40.) mit einem Doppelschlag brachte den Fußballverein zur Halbzeit mit 2:0 nach vorn. Nach der Pause erhöhten Jonas Mahr (60.), Horn (64.) sowie Nick Friedrich (67.). Sebastian Weber (72./Foulelfmeter) verkürzte.

SV Gammelsbach – VfL Michelstadt II 7:0 (3:0). Gammelsbach kam nur schleppend in die Partie, kontrollierte aber am Ende 80 Minuten lang. Der VfL war nur mit Stören und Nachlaufen beschäftigt. „Entspannter Nachmittag“, so Thomas Gruber vom SVG. Es trafen Kevin Büxler (17./49.), Marvin Schneider (21./73.), Timo Zeiler (34.), Karem Meeran (57./Eigentor) und Nils Scherer (80.).

Spvgg Kinzigtal – TSV Günterfürst II 0:1 (0:0). Thomas Schenk war es, der in der 64. Minute das Tor des Tages für seine Günterfürster erzielte. Die Kinzigtaler hatten keinen guten Tag erwischt, lieferte ein verkrampftes, zähes Spiel, in dem die ambitionierten Ober-Kinziger einfach zu wenig investierten. Günterfürst wollte den Sieg mehr. Die Spvgg versäumte es zudem, ihre wenigen Chancen konsequent zu nutzen.