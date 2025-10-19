B-Liga: Vier Platzverweise für Alemannia

Kreis Groß-Gerau. Die SKG Stockstadt konnte sich mit einem 4:2 (1:2) im Topduell beim TV Crumstadt wieder an die Spitze der B-Liga setzen. „Das hätte auch höher ausgehen können für uns“, fand SKG-Coach Ali Krasniqi. Die zuvor führende Alemannia aus Königstädten gab eine 4:2-Führung (76.) beim SV Geinsheim II in der Schlussphase aus der Hand. „Wir haben die Nerven behalten und freuen uns sehr über den Punkt“, jubelte Trainer Timo Johannes über den Ausgelich.

Alemannia-Coach Garo Kiren haderte dagegen mit dem Schiri, der seiner Elf vier Platzverweise erteilte, drei in der Nachspielzeit: „Er hat jede Aktion gegen uns gepfiffen und die Karten einseitig verteilt.“ Eintracht Rüsselsheim reichte eine 3:0-Führung (57.) nicht zum Sieg. Bei der SG Trebur-Astheim II musste sie sich noch 3:5 geschlagen geben. Mit zwei Toren von Finn Beutler zum 2:3 kam bei der SG der Glaube zurück.

Die weiteren Partien im Überblick: