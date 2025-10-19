 2025-10-15T11:43:40.576Z

B-Liga: Vier Platzverweise für Alemannia

Königstädten kassiert noch Ausgleich +++ Stockstadt schießt sich im Topspiel an die Spitze

Kreis Groß-Gerau. Die SKG Stockstadt konnte sich mit einem 4:2 (1:2) im Topduell beim TV Crumstadt wieder an die Spitze der B-Liga setzen. „Das hätte auch höher ausgehen können für uns“, fand SKG-Coach Ali Krasniqi. Die zuvor führende Alemannia aus Königstädten gab eine 4:2-Führung (76.) beim SV Geinsheim II in der Schlussphase aus der Hand. „Wir haben die Nerven behalten und freuen uns sehr über den Punkt“, jubelte Trainer Timo Johannes über den Ausgelich.

Heute, 13:00 Uhr
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim II
SV Alemannia Königstädten
SV Alemannia KönigstädtenKönigstädten
4
4
Abpfiff

Alemannia-Coach Garo Kiren haderte dagegen mit dem Schiri, der seiner Elf vier Platzverweise erteilte, drei in der Nachspielzeit: „Er hat jede Aktion gegen uns gepfiffen und die Karten einseitig verteilt.“ Eintracht Rüsselsheim reichte eine 3:0-Führung (57.) nicht zum Sieg. Bei der SG Trebur-Astheim II musste sie sich noch 3:5 geschlagen geben. Mit zwei Toren von Finn Beutler zum 2:3 kam bei der SG der Glaube zurück.

Die weiteren Partien im Überblick:

Heute, 13:00 Uhr
FV Hellas Rüsselsheim
FV Hellas RüsselsheimFV Hellas II
TSV Goddelau
TSV GoddelauTSV Goddelau II
3
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TV Crumstadt
TV CrumstadtTV Crumstadt
SKG Stockstadt
SKG StockstadtStockstadt
2
4
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SV Olympia Biebesheim
SV Olympia BiebesheimBiebesheim II
SV 07 Bischofsheim
SV 07 BischofsheimBischofsheim II
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSG Worfelden
TSG WorfeldenWorfelden
Germania Gustavsburg
Germania GustavsburgGustavsburg
3
3
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SKG Bauschheim
SKG BauschheimBauschheim II
SV 07 Raunheim
SV 07 RaunheimSV Raunheim
1
3
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SG Trebur/Astheim
SG Trebur/AstheimSG Trebur/Astheim II
DJK SG Eintracht Rüsselsheim
DJK SG Eintracht RüsselsheimSG Rüsselsh.
5
3
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim II
TV Haßloch
TV HaßlochTV Haßloch
1
4
Abpfiff

